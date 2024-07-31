В Москве стопор электросамоката проткнул руку 14-летней девочке

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Школьница рассказала, что гуляла и дурачилась с друзьями на улице. Потом кто-то толкнул ее и она упала на припаркованные самокаты, пишет amic.ru.
Чтобы доставить подростка в больницу, пришлось вызывать МЧС. Перед транспортировкой спасатели распилили пронзивший ее стопор.
После этого раненую увезли медики и сделали операцию. Серьезных повреждений мышц и переломов не было. Через восемь дней девочку выписали.