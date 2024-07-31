В Кемерово задержали местного жителя, избившего работника АЗС

Дознавателем отдела полиции «Кедровка» УМВД России по г. Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде.





