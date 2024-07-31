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Updated Сегодня, 06:30

В Кемерово задержали местного жителя, избившего работника АЗС

31 июля 2024, 06:30
Кемеровские полицейские задержали злоумышленника, который избил работника автозаправочной станции, сообщила пресс-служба ГУ МВД. От рук агресора пострадал 46-летний мужчина.

По данным полиции, вечером на АЗС зашел посетитель в агрессивном состоянии. Работник автозаправки сделал ему замечание и попросил покинуть помещение, а тот в ответ избил оппонента.

У пострадавшего сотрясение головного мозга, переломы и ушибы, пишет sibdepo.ru.

«Сотрудники уголовного розыска задержали налетчика. Он пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские также установили, что подозреваемый находился в розыске за совершение аналогичного преступления на территории Ленинского района города Кемерово. В июне текущего года в ходе конфликта он избил своего знакомого», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Дознавателем отдела полиции «Кедровка» УМВД России по г. Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде.


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