В Кемерово задержали местного жителя, избившего работника АЗС

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По данным полиции, вечером на АЗС зашел посетитель в агрессивном состоянии. Работник автозаправки сделал ему замечание и попросил покинуть помещение, а тот в ответ избил оппонента.
У пострадавшего сотрясение головного мозга, переломы и ушибы, пишет sibdepo.ru.
«Сотрудники уголовного розыска задержали налетчика. Он пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские также установили, что подозреваемый находился в розыске за совершение аналогичного преступления на территории Ленинского района города Кемерово. В июне текущего года в ходе конфликта он избил своего знакомого», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Дознавателем отдела полиции «Кедровка» УМВД России по г. Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая предусматривает до 3 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде.