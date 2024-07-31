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Published Сегодня, 09:16

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В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика

31 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
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Образовательное учреждение планируют сдать к 20 декабря.

Срок сдачи школы в городе Исилькуль Омской области сдвинули с 31 октября на 20 декабря. Изменения в контракт внесли по просьбе подрядчика. Об этом Городу55 сообщили в региональном правительстве.

«Никаких закрытых распоряжений нет. Это распоряжение правительства об изменении условий контракта. По обращению подрядчика сдвинули срок на декабрь этого года», — рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Город55 выяснил детали происходящего в министерстве строительства Омской области. Там рассказали, какие работы в настоящее время ведутся на объекте.

«Сейчас активно делают электрику. Подрядчик сделал уже коммуникации внутри по теплоснабжению, идет стяжка пола второго и третьего этажей. На четвертом этаже заливают плиту перекрытия. Подрядчик все аварийные конструкции убрал. На четвертом этаже несколько колонн пришлось ему заменить на другие прочные конструкции. Все это сделали, перекрытия смонтировали, и теперь активно параллельно занимаются еще и благоустройством. Темпы работ хорошие на данный момент», — сообщили в ведомстве.

В минстрое добавили, что на стройплощадку ежедневно завозят строительные материалы, чтобы не было простоев. Об удорожании строительства речи не идет.

Возводить школу в Исилькуле начали еще в 2020 году. За это время на объекте сменилось несколько подрядчиков: дважды в 2020-м и 2021-м контракт на строительство заключали с фирмой «Лидер», а в конце 2022-го на стройку зашел «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска. Но все в итоге обернулось хищением 58 млн рублей и возбуждением уголовного дела.

Сейчас школу достраивает фирма «Арт Ремстрой», которой владеет и руководит Карен Мартоян. Стоимость контракта составляет 589,5 млн рублей.

Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»
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#Евгений Игишев#Образование#Благоустройство#Школа#Теплоснабжение#Строительство#Губернатор#Подрядчик#Перекрытие#Коммуникации
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