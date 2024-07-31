В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Срок сдачи школы в городе Исилькуль Омской области сдвинули с 31 октября на 20 декабря. Изменения в контракт внесли по просьбе подрядчика. Об этом Городу55 сообщили в региональном правительстве.
«Никаких закрытых распоряжений нет. Это распоряжение правительства об изменении условий контракта. По обращению подрядчика сдвинули срок на декабрь этого года», — рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Город55 выяснил детали происходящего в министерстве строительства Омской области. Там рассказали, какие работы в настоящее время ведутся на объекте.
«Сейчас активно делают электрику. Подрядчик сделал уже коммуникации внутри по теплоснабжению, идет стяжка пола второго и третьего этажей. На четвертом этаже заливают плиту перекрытия. Подрядчик все аварийные конструкции убрал. На четвертом этаже несколько колонн пришлось ему заменить на другие прочные конструкции. Все это сделали, перекрытия смонтировали, и теперь активно параллельно занимаются еще и благоустройством. Темпы работ хорошие на данный момент», — сообщили в ведомстве.
В минстрое добавили, что на стройплощадку ежедневно завозят строительные материалы, чтобы не было простоев. Об удорожании строительства речи не идет.
Возводить школу в Исилькуле начали еще в 2020 году. За это время на объекте сменилось несколько подрядчиков: дважды в 2020-м и 2021-м контракт на строительство заключали с фирмой «Лидер», а в конце 2022-го на стройку зашел «ИТЦ АСУкомплектсервис» из Новосибирска. Но все в итоге обернулось хищением 58 млн рублей и возбуждением уголовного дела.
Сейчас школу достраивает фирма «Арт Ремстрой», которой владеет и руководит Карен Мартоян. Стоимость контракта составляет 589,5 млн рублей.