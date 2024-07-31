Транслировали на зарубежные сайты. Суд вынес приговор омичам за распространение порно

Установлено, что с февраля по октябрь 2021 года 29-летний мужчина снимал квартиру и оборудовал ее под вебкам-студию. Для работы в ней он нанял четырех девушек. Оттуда велись онлайн-трансляции, во время них зрители давали указания моделям, а те исполняли их за денежное вознаграждение. Записи из студии распространялись на интернет-сайтах, запрещенных на территории РФ.