Транслировали на зарубежные сайты. Суд вынес приговор омичам за распространение порно

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Куйбышевский районный суд вынес приговор пяти омичам, они признаны виновными в изготовлении и распространении порнографии (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).
Установлено, что с февраля по октябрь 2021 года 29-летний мужчина снимал квартиру и оборудовал ее под вебкам-студию. Для работы в ней он нанял четырех девушек. Оттуда велись онлайн-трансляции, во время них зрители давали указания моделям, а те исполняли их за денежное вознаграждение. Записи из студии распространялись на интернет-сайтах, запрещенных на территории РФ.
Никто из подозреваемых не признал вину, утверждая, что не публиковали снятые материалы. В результате суд назначил организатору группы 3 года и 6 месяцев лишения свободы, трем девушкам — 2 года и 8 месяцев, а еще одной — 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит условно: организатору — в течение 2 лет 6 месяцев, а его «моделям» — 2 лет.