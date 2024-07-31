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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 14:15

Суд вынес приговор пяти омичам за распространение порнографии

Транслировали на зарубежные сайты. Суд вынес приговор омичам за распространение порно

31 июля 2024, 13:43
Фото: Прокуратура Омской области

Суд вынес приговор пяти омичам за распространение порнографии

Куйбышевский районный суд вынес приговор пяти омичам за съемку и распространение порнографии, обвиняемые получили от 3,5 до 2 лет лишения свободы.

Куйбышевский районный суд вынес приговор пяти омичам, они признаны виновными в изготовлении и распространении порнографии (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Установлено, что с февраля по октябрь 2021 года 29-летний мужчина снимал квартиру и оборудовал ее под вебкам-студию. Для работы в ней он нанял четырех девушек. Оттуда велись онлайн-трансляции, во время них зрители давали указания моделям, а те исполняли их за денежное вознаграждение. Записи из студии распространялись на интернет-сайтах, запрещенных на территории РФ.

Никто из подозреваемых не признал вину, утверждая, что не публиковали снятые материалы. В результате суд назначил организатору группы 3 года и 6 месяцев лишения свободы, трем девушкам — 2 года и 8 месяцев, а еще одной — 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит условно: организатору — в течение 2 лет 6 месяцев, а его «моделям» — 2 лет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Закон#Приговор#Новости#Порно#Порнография#Порнографические материалы
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