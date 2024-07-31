Свобода или ограничение? Почему отдых по системе all inclusive может подойти не всем

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Updated Сегодня, 11:11
Наличие в отелях системы all inclusive привлекает множество туристов, однако подходит она далеко не всем. О «плюсах» и «минусах» отдыха «все включено» эксперт рассказал «Российский газете».
Такой вариант отдыха подойдет для семей с детьми и любителей малоподвижных путешествий, где пляжи и еда находятся постоянно поблизости. Как правило, на территории отеля располагаются детские площадки, а на шведском столе можно найти все необходимое для питания как взрослого, так и ребенка.
Противоположная ситуация складывается у любителей активного туризма, которые покидают территорию отеля рано утром и возвращаются туда поздно вечером, а то и ночью.
«Любителям активного отдыха с насыщенной программой лучше отдать предпочтение другим видам питания — например, только завтракам. В этом случае организацией повседневного питания придется заниматься самостоятельно, зато впечатления от отдыха будут намного ярче и интересней», — рассказал доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков.
Главный недостаток отдыха all inclusive, по мнению эксперта, в том, что эта система буквально привязывает гостей к отелю и не дает узнать страну.
«В основном такие отели — это изолированные от мира резервации, на территории которых туристы находятся целыми днями, изредка выезжая на экскурсии. В такой ситуации еда становится главным источником эмоций, а ее количество — показателем уровня комфорта», — отметил Вадим Жуков.
Кроме того, изобилие блюд на шведском столе способно поразить только в первые несколько дней. Потом турист начнет постепенно замечать, что меню особенно не меняется, потому что в задачи гостиницы не входит поразить воображение гостей, достаточно того, чтобы гости были сыты.