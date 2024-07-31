gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Иллюстрация

Свобода или ограничение? Почему отдых по системе all inclusive может подойти не всем

31 июля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Эксперт рассказал, почему отдых по системе all inclusive подойдет не каждому туристу и какие его главные недостатки.

Наличие в отелях системы all inclusive привлекает множество туристов, однако подходит она далеко не всем. О «плюсах» и «минусах» отдыха «все включено» эксперт рассказал «Российский газете».

Такой вариант отдыха подойдет для семей с детьми и любителей малоподвижных путешествий, где пляжи и еда находятся постоянно поблизости. Как правило, на территории отеля располагаются детские площадки, а на шведском столе можно найти все необходимое для питания как взрослого, так и ребенка.

Противоположная ситуация складывается у любителей активного туризма, которые покидают территорию отеля рано утром и возвращаются туда поздно вечером, а то и ночью.

«Любителям активного отдыха с насыщенной программой лучше отдать предпочтение другим видам питания — например, только завтракам. В этом случае организацией повседневного питания придется заниматься самостоятельно, зато впечатления от отдыха будут намного ярче и интересней», — рассказал доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков.

Главный недостаток отдыха all inclusive, по мнению эксперта, в том, что эта система буквально привязывает гостей к отелю и не дает узнать страну.

«В основном такие отели — это изолированные от мира резервации, на территории которых туристы находятся целыми днями, изредка выезжая на экскурсии. В такой ситуации еда становится главным источником эмоций, а ее количество — показателем уровня комфорта», — отметил Вадим Жуков.

Кроме того, изобилие блюд на шведском столе способно поразить только в первые несколько дней. Потом турист начнет постепенно замечать, что меню особенно не меняется, потому что в задачи гостиницы не входит поразить воображение гостей, достаточно того, чтобы гости были сыты.

Эксперты дали 10 советов туристам, которые помогут сэкономить в путешествии
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ#Все включено
Подпишитесь
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
Сегодня, 05:33
Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
Сегодня, 06:21
Погода не щадит. В День города Омск накроет мощный ливень и град
Сегодня, 11:34
Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
Сегодня, 02:43
За Ленинскую горку будем биться: омский депутат — о голограмме и восстановлении храма
Сегодня, 08:43
В Исилькуле сдвинули сроки строительства проблемной школы по просьбе подрядчика
Сегодня, 09:16