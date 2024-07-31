Свобода или ограничение? Почему отдых по системе all inclusive может подойти не всем

Кроме того, изобилие блюд на шведском столе способно поразить только в первые несколько дней. Потом турист начнет постепенно замечать, что меню особенно не меняется, потому что в задачи гостиницы не входит поразить воображение гостей, достаточно того, чтобы гости были сыты.