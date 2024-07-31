Скамейки с подогревом и роботы-доставщики: как девелоперы приручают умные технологии

Предусмотренные в «Событии» технологии — немного из будущего. С одной стороны, доступ без барьеров и ступеней при входе в подъезды и лифтовые холлы отлично вписывается в городскую программу безбарьерной среды, преследующую главным образом инклюзивные цели. С другой, девелопер смотрит еще дальше, беспокоясь о комфорте следующего порядка. Не случайно в его проекте заложен безбарьерный доступ к входным вестибюлям для роботов-доставщиков и парковочные места для дронов. В будущем компания собирается внедрить на территории своих кварталов беспилотные шаттлы, а также наладить работу дистанционно управляемых роботов-уборщиков. И очень вероятно, что это то будущее, к которому у нас получится прикоснуться.