Скамейки с подогревом и роботы-доставщики: как девелоперы приручают умные технологии

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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«Приручение» пространства
Технология комфорта нашей жизни начинается с гаджетов. В ассортименте площадок по продаже электроники они уже прочно заняли свою нишу, потеснив бытовую технику. Статистика маркетплейсов по итогам 2023 года говорит о бурном росте продаж смарт-устройств — от 80% до 160%, в зависимости от категории. Технологичные девайсы из забавы превращаются в массовый продукт. Такие устройства уже есть в квартирах половины жителей городов-миллионников, выяснили аналитики исследовательского центра A2: Research. Треть из 1200 участников опроса заявили, что приобрели умные устройства, стремясь повысить комфорт своего жилья, еще 17% намеревались сделать его более безопасным.
Каждый пятый россиянин, еще не впустивший цифровизацию в свой быт, думает о том, чтобы это исправить. Так 27% опрошенных хотели бы оснастить свое жилье видеокамерами, а умными лампочками и датчиками закрытия и открытия дверей заинтересовались по 16%. Чуть более 40% не хотят размениваться на мелочи и готовы сразу купить жилье со встроенными смарт-устройствами, хотя такая начинка создаст серьезную добавленную стоимость обычным квадратным метрам.
Где искать
Купить такую квартиру в мегаполисах вполне возможно, особенно если рассматривать сегмент высокобюджетного жилья. Например, в Москве цифровые сервисы в той или иной степени заложены в проект практически всех жилых кварталов бизнес-класса. Умные застройщики научились предугадывать запросы покупателей и зачастую сами формируют технологическую повестку в сфере жилищного строительства. Один из примеров — компания «Донстрой». Крупнейший девелопер Москвы работает на рынке жилья уже 30 лет, за это время он построил более 6,1 млн кв. метров недвижимости, в которой живут свыше 90 тыс. человек.
Сейчас компания возводит целый город в городе, оснащенный самыми передовыми системами. Это проект «Событие», расположившийся неподалеку от Мосфильмовской улицы на северо-западе Москвы. Он вписан в премиальную застройку в Раменках. Всего до весны 2025 года здесь будет возведено пять ультрасовременных кварталов.
Эксклюзивность новых кварталов подчеркнута общими высокими технологическими стандартами. Жилое пространство здесь — интерактивно и настроено на интересы и потребности жителей, а быт — ненавязчиво технологичен. Резидентов «События» не удивит ни удаленный доступ к домофону, ни умные почтовые ящики — и то, и другое работает через смартфон. Автоматизированная система учета тепла, воды и электроэнергии здесь тоже вполне заурядное явление, как и места для установки зарядок для электромобилей в подземных двух- и трехуровневых паркингах.
Технологии комфорта
Один из ключевых принципов «Донстроя» — застройка лучших локаций. Так, все кварталы «События» находятся в непосредственной близости от одноименного ландшафтного парка, занимающего 24 гектара. Половина из них — это нетронутая человеком природа. Другая часть — эко-цивилизация, бережно вписанная в парковую зону. Здесь есть велодорожки, зоны для тренировок и детского отдыха, площадки для выгула собак, места для тихого отдыха, а также событийная площадь, где проводятся фестивали и праздники.
Парковый комфорт — отдельная тема, на которой хочется задержаться. К примеру, скамейки в «Событии» буквально настраиваются на погодные условия, у них есть функция терморегуляции, воплощать ее в жизнь будет управляющая компания. Приятным бонусом для любителей проводить время в саду станут и встроенные в чудо-лавочки USB-зарядки. Впрочем, в «Событии» предусмотрен подогрев не только скамеек, но и пешеходных дорожек в парковой зоне на всей территории квартала.
Геометрия невесомости
И парковое, и жилое пространство в «Событии» очень технологично. Архитектурная концепция достраивающихся проектов объединена идеей невесомости, но в каждом из пяти кварталов есть своя уникальная черта, блестящая «фишка». Точка притяжения третьего квартала «События» — общественные террасы с зонами отдыха на крышах 1, 3 и 5 корпусов на высоте 70 метров над уровнем города. Фантастический вид на Воробьевы горы, доминанту главного здания МГУ, изгиб Москва-реки и ощущение уединенности создают особую атмосферу свободы и воздуха, которая одинаково хороша как для рабочей концентрации, так и для релакса. Панорамные лифты также дополняют жилое пространство ощущением легкости. Даже биокамины в футуристическом фойе «парят» над полом. А главный вход в лобби представляет собой пешеходный мост, висящий над душистой парковой зеленью.
Похожее решение есть и в проекте пятого квартала «События». Легкий пешеходный мост с обзорной площадкой над парковой зоной начинается прямо у дома. Квартал представляет собой две 32-этажные башни в стиле ар-деко, перекликающиеся со стилистикой Манхэттена. Они соединены лобби-атриумом со стеклянной крышей, водопадами и витражными окнами, подчеркивающими воздушность проекта.
Идея парка в небе полноформатно реализована в проекте четвертого квартала «События». Зеленое пространство под облаками, соединяющее две из трех башен квартала, порождает фантастические ассоциации — от висячих садов Семерамиды, одного из чудес света, до небесного замка Лапута культового режиссера Хаяо Миядзаки. Это место на крыше 170-метрового здания девелопер назвал sky-парк. Немного ниже корпуса будут соединять sky-мосты. Это единственные в Москве сады между небом и землей, которые будут расположены на уровне 25 и 27 этажей. Кстати, парковые дорожки будут подогреваться даже на такой высоте. Но это — не самое удивительное в проекте.
Парящие мосты, всего их четыре, будут собирать на земле: детали изготовят в цеху, а сборкой займутся непосредственно на стройплощадке между корпусами. Вес мостов варьируется от 41 до 84 тонн. До сих пор в России еще никто не поднимал такие масштабные конструкции на такую высоту. Произойдет это благодаря технологии, которая используется при строительстве вантовых мостов: так строили Русский мост во Владивостоке через пролив Восточный Босфор и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге.
Бесконтактный доступ
За безопасность резидентов квартала отвечает система контроля и управления доступом на территорию двора, в подъезды и общественные помещения. Здесь реализован бесконтактный принцип доступа в любое пространство квартала, «выстреливший» в период пандемии, а затем отлично зарекомендовавший себя и в «мирной жизни». Речь идет о целом комплексе новейших технологий, благодаря которым жители могут пройти от входа в здание до собственной квартиры, не используя руки — по карте резидента, которую можно загрузить в мобильное приложение, а для гостей — по временному QR-коду. Аутентификация автоматически откроет на пути человека все двери, а лифт сам приедет и доставит его на нужный этаж.
Предусмотренные в «Событии» технологии — немного из будущего. С одной стороны, доступ без барьеров и ступеней при входе в подъезды и лифтовые холлы отлично вписывается в городскую программу безбарьерной среды, преследующую главным образом инклюзивные цели. С другой, девелопер смотрит еще дальше, беспокоясь о комфорте следующего порядка. Не случайно в его проекте заложен безбарьерный доступ к входным вестибюлям для роботов-доставщиков и парковочные места для дронов. В будущем компания собирается внедрить на территории своих кварталов беспилотные шаттлы, а также наладить работу дистанционно управляемых роботов-уборщиков. И очень вероятно, что это то будущее, к которому у нас получится прикоснуться.