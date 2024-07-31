Шрам на щеке, татуировка на руке: в Омске ищут 33-летнего мужчину

В Омске пропал 33-летний житель одного из домов по улице 33-я Северная. Родные и близкие пытаются связаться с ним с 18 июля. Молодой человек вышел из дома и не вернулся. Сейчас его поисками занимается отряд «ДоброСпас-Омск».