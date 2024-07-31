Шрам на щеке, татуировка на руке: в Омске ищут 33-летнего мужчину

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Омске пропал 33-летний житель одного из домов по улице 33-я Северная. Родные и близкие пытаются связаться с ним с 18 июля. Молодой человек вышел из дома и не вернулся. Сейчас его поисками занимается отряд «ДоброСпас-Омск».
Особые приметы: шрам от аппендицита, шрам на правой щеке, татуировка на левой руке. Парень был одет в белую футболку с рисунком и надписью, а также кроссовки серого цвета.
Всех, кто заметит похожего человека на улицах города, просят сообщить в полицию по телефону 02 или 8 999 470 10 08 в поисковую службу.