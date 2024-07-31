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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

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Шрам на щеке, татуировка на руке: в Омске ищут 33-летнего мужчину

31 июля 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney
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Кареглазый 33-летний омич вышел из дома 15 дней назад и пропал

О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже более 10 дней.

В Омске пропал 33-летний житель одного из домов по улице 33-я Северная. Родные и близкие пытаются связаться с ним с 18 июля. Молодой человек вышел из дома и не вернулся. Сейчас его поисками занимается отряд «ДоброСпас-Омск».

Особые приметы: шрам от аппендицита, шрам на правой щеке, татуировка на левой руке. Парень был одет в белую футболку с рисунком и надписью, а также кроссовки серого цвета.

Всех, кто заметит похожего человека на улицах города, просят сообщить в полицию по телефону 02 или 8 999 470 10 08 в поисковую службу.

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