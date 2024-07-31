Премьера в следующем месяце. Актер из Омска Андрей Кондратьев снялся в сериале на ТНТ

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
12 августа в 19:00 на телеканале ТНТ состоится премьера третьего сезона сериала «Бедный олигарх», главные роли в котором исполнили Владимир Сычев м Максим Лагашкин.
Действие третьего сезона происходит в российской глубинке, где оказываются обедневший олигарх и его слуга после побега из английской тюрьмы. Главный герой остается без поддержки и средств к существованию, однако воспримет эти обстоятельства как новый вызов.
В новом сезоне актерский состав сериала пополнил омич Андрей Кондратьев, он сыграл учителя ОБЖ в сельской школе.
«Новый сезон вновь повествует историю обедневшего олигарха. Тема и проблематика сериала, на мой взгляд проста. Нужно научиться радоваться тому, что у меня есть. Мой герой выступает главным антагонистом героя Максима Лагашкина. Перемены, которые грядут в коллективе с появлением Адама, претят моему персонажу. Он хотел бы чтобы все оставалось по-прежнему: прозрачно и понятно. Ревность и откровенная неприязнь выливаются в забавные хулиганские выходки, которые разрешаются в острословных перепалках между героями», — рассказал Андрей.
Андрей Кондратьев родился в селе Черемновка Омской области. В 2012 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, затем начал сниматься в кино.