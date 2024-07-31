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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Полицейским в России пришлось стрелять по машине с детьми

31 июля 2024, 10:24
В Приморье полицейские применили оружие для остановки автомобиля с подростком за рулем и шестилетней пассажиркой, передаёт РИАМО со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Экипаж сотрудников ДПС в ночное время пытался остановить автомобиль Toyota Camry, виляющий по проезжей части. Водитель не реагировал на сигналы инспекторов и попытался скрыться, создавая опасные ситуации, пишет sibdepo.ru.

«Сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам его машины», — сказано в сообщении.

После блокировки беглеца выяснилось, что машиной управлял 17-летний подросток, пассажирами были мать несовершеннолетнего со своим сожителем и их общая знакомая с шестилетней дочерью. Парень сел за руль по просьбе пьяного владельца автомобиля. Составлены протоколы, идет разбирательство, добавили в пресс-службе.

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