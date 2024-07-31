Полицейским в России пришлось стрелять по машине с детьми

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Экипаж сотрудников ДПС в ночное время пытался остановить автомобиль Toyota Camry, виляющий по проезжей части. Водитель не реагировал на сигналы инспекторов и попытался скрыться, создавая опасные ситуации, пишет sibdepo.ru.
«Сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам его машины», — сказано в сообщении.
После блокировки беглеца выяснилось, что машиной управлял 17-летний подросток, пассажирами были мать несовершеннолетнего со своим сожителем и их общая знакомая с шестилетней дочерью. Парень сел за руль по просьбе пьяного владельца автомобиля. Составлены протоколы, идет разбирательство, добавили в пресс-службе.