Полицейским в России пришлось стрелять по машине с детьми

В Приморье полицейские применили оружие для остановки автомобиля с подростком за рулем и шестилетней пассажиркой, передаёт РИАМО со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.