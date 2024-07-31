Погода не щадит. В День города Омск накроет мощный ливень и град

В День города, 3 августа, станет менее жарко. Днем воздух прогреется до +22…+27, а ночью — до +14…+19 градусов. На протяжении суток будет идти дождь, местами сильный, возможны грозы и град. Кроме того, синоптики обещают сохранение мощного ветра.