Погода не щадит. В День города Омск накроет мощный ливень и град

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет жара и дожди.
Завтра, 1 августа, температура воздуха днем поднимется до +27…+32 градусов, а ночью опустится до +14…+19. На протяжении суток будут идти дожди, возможна гроза, также сохранится облачность.
2 августа дневная температура не претерпит изменений, в то время как ночью станет теплее: столбик термометра поднимется до +16…+21 градуса. Прогнозируются дожди, в некоторых районах области стоит ждать гроз, града и усиления порывов ветра до 20 м/с.
В День города, 3 августа, станет менее жарко. Днем воздух прогреется до +22…+27, а ночью — до +14…+19 градусов. На протяжении суток будет идти дождь, местами сильный, возможны грозы и град. Кроме того, синоптики обещают сохранение мощного ветра.