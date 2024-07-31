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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

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Погода не щадит. В День города Омск накроет мощный ливень и град

31 июля 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, какая погода ожидает омичей на День города

Синоптики представили прогноз погоды на День города, согласно ему, в субботу в Омске пройдут дожди, также ожидается град и гроза.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет жара и дожди.

Завтра, 1 августа, температура воздуха днем поднимется до +27…+32 градусов, а ночью опустится до +14…+19. На протяжении суток будут идти дожди, возможна гроза, также сохранится облачность.

2 августа дневная температура не претерпит изменений, в то время как ночью станет теплее: столбик термометра поднимется до +16…+21 градуса. Прогнозируются дожди, в некоторых районах области стоит ждать гроз, града и усиления порывов ветра до 20 м/с.

В День города, 3 августа, станет менее жарко. Днем воздух прогреется до +22…+27, а ночью — до +14…+19 градусов. На протяжении суток будет идти дождь, местами сильный, возможны грозы и град. Кроме того, синоптики обещают сохранение мощного ветра.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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