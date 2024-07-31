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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Иллюстрация

Погибшую в Турции мотоблогершу из Омска 1 августа похоронят на родине

31 июля 2024, 04:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

Разбившуюся в Турции мотоблогершу 1 августа похоронят в родной Таре

У нее остались муж и сын. Тело девушки кремировали и везут в Тару, сообщили близкие.

В минувшее воскресенье в Москве состоялась церемония прощания с погибшей байкершой Татьяной Озолиной родом из Омской области. Девушка была популярна в социальных сетях, ее видео с путешествиями на мотоцикле набирали много просмотров.

Напомним, что она погибла в ДТП в Турции неделю назад. Родные и близкие попрощались с «МотоТаней» в Большом Троекуровском зале. Ее муж рассказал в своем телеграм -канале, что прах девушки кремировали.

«Сегодня мы с прахом Тани улетаем в Омск и далее в город Тару. Похороны в Таре состоятся в четверг», — рассказал мужчина.

Сейчас близкие Татьяны едут на ее родину в Тару, чтобы там окончательно проститься. Похороны состоятся в четверг, 1 августа.

Родственники погибшей в Турции байкерши из Омской области назвали дату прощания с ней
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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Авария#Новости#Мотоцикл#Похороны#Блогер
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