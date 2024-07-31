Погибшую в Турции мотоблогершу из Омска 1 августа похоронят на родине

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В минувшее воскресенье в Москве состоялась церемония прощания с погибшей байкершой Татьяной Озолиной родом из Омской области. Девушка была популярна в социальных сетях, ее видео с путешествиями на мотоцикле набирали много просмотров.
Напомним, что она погибла в ДТП в Турции неделю назад. Родные и близкие попрощались с «МотоТаней» в Большом Троекуровском зале. Ее муж рассказал в своем телеграм -канале, что прах девушки кремировали.
«Сегодня мы с прахом Тани улетаем в Омск и далее в город Тару. Похороны в Таре состоятся в четверг», — рассказал мужчина.
Сейчас близкие Татьяны едут на ее родину в Тару, чтобы там окончательно проститься. Похороны состоятся в четверг, 1 августа.