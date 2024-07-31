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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Омские спасатели потушили пожар на складе в Центральном округе

Омские спасатели потушили пожар на складе в Центральном округе

31 июля 2024, 12:22
Фото: МЧС Омской области
30 пожарных сегодня работали на улице Лескова, где загорелся склад, огонь распространился на 300 квадратных метров.

Сообщение о пожаре на складе по улице Лескова поступило в дежурную службу МЧС сегодня утром, в 10:21. На место отправились 30 человек личного состава и восемь пожарных машин.

Спасатели не допустили распространения огня на другие помещения, пламя охватило 300 квадратных метров. До приезда пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Открытое горение было ликвидировано ровно через час, а полностью пожар удалось потушить в 13:49. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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