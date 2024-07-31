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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

иллюстрация

Омич Юрий Деревягин стал заместителем начальника УМВД по Приморскому краю

31 июля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омич занял пост замначальника УМВД по Приморскому краю

О назначении Юрия Деревягина на должность рассказали в приморской полиции, ранее он занимал должность замначальника полиции по оперативной работе по Республике Алтай.

Глава приморского УМВД генерал-лейтенант Александр Табакаев назначил на должность замначальника региональной полиции омича Юрия Деревягина.

Юрий Деревягин родился 3 декабря 1983 года в Омской области. В 2005 году пришел на службу в ОВД после окончания Барнаульского юридического института. С 2005 по 2011 годы работал в правоохранительных органах Алтайского края, с 2011 года занимал должность замначальника отдела — начальника полиции МО МВД РФ «Майминский» Республики Алтай, а в 2012 стал его начальником.

С 2016 по июль 2024 года Юрий Деревягин работал начальником отдела МВД России по городу Сосногорску Республики Коми, замначальника управления уголовного розыска МВД России по Республике Коми, а также замначальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Алтай.

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