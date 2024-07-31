Омич Юрий Деревягин стал заместителем начальника УМВД по Приморскому краю

Юрий Деревягин родился 3 декабря 1983 года в Омской области. В 2005 году пришел на службу в ОВД после окончания Барнаульского юридического института. С 2005 по 2011 годы работал в правоохранительных органах Алтайского края, с 2011 года занимал должность замначальника отдела — начальника полиции МО МВД РФ «Майминский» Республики Алтай, а в 2012 стал его начальником.