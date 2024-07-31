Не хочет жить с мужем. Владелица «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подала на развод

Ее развод стал одной из главных тем обсуждения, однако сама бизнесвумен сосредоточена на своей карьере и дальнейших планах развития Wildberries. В условиях растущей конкуренции на рынке ей предстоит не только сохранить позиции компании, но и продолжать ее развитие.