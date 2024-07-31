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Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

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Не хочет жить с мужем. Владелица «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подала на развод

31 июля 2024, 04:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

Владелица «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук официально разводится с мужем

О причинах этого решения предпринимательница не распространяется. Сейчас она сосредоточилась на карьере и рабочих вопросах.

В Савеловском районном суде Москвы зарегистрировано исковое заявление Татьяны Бакальчук, генерального директора Wildberries, к ее супругу Владиславу Бакальчуку. Известие о разводе предпринимательницы стало неожиданностью для многих, однако причины, побудившие ее к этому решению, остаются в тайне.

Татьяна Бакальчук, ставшая символом успешного бизнеса в России, на протяжении многих лет управляла компанией, которая значительно изменила рынок электронной торговли.

Ее развод стал одной из главных тем обсуждения, однако сама бизнесвумен сосредоточена на своей карьере и дальнейших планах развития Wildberries. В условиях растущей конкуренции на рынке ей предстоит не только сохранить позиции компании, но и продолжать ее развитие.

Ранее широкий резонанс вызвали события внутри компании, когда основательнице пришлось отвечать на заявления Кадырова о том, что ее нужно «вернуть в семью».

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#Общество#Суд#Россия#Скандал#Новости#Развод#Татьяна Бакальчук#Вайлдберриз
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