Не хочет жить с мужем. Владелица «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подала на развод

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
В Савеловском районном суде Москвы зарегистрировано исковое заявление Татьяны Бакальчук, генерального директора Wildberries, к ее супругу Владиславу Бакальчуку. Известие о разводе предпринимательницы стало неожиданностью для многих, однако причины, побудившие ее к этому решению, остаются в тайне.
Татьяна Бакальчук, ставшая символом успешного бизнеса в России, на протяжении многих лет управляла компанией, которая значительно изменила рынок электронной торговли.
Ее развод стал одной из главных тем обсуждения, однако сама бизнесвумен сосредоточена на своей карьере и дальнейших планах развития Wildberries. В условиях растущей конкуренции на рынке ей предстоит не только сохранить позиции компании, но и продолжать ее развитие.
Ранее широкий резонанс вызвали события внутри компании, когда основательнице пришлось отвечать на заявления Кадырова о том, что ее нужно «вернуть в семью».