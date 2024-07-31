Может случиться замыкание. Квартиры омичей заливает дождевой водой

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:54
В Омске жильцы дома №92 по проспекту Мира оказались в безвыходной ситуации из-за постоянного затопления. Там с 9 по 8 этажи постоянно течет вода. Ситуация продолжает ухудшаться.
«Сколько это может продолжаться? У нас все бежит! Мы обращались во все инстанции, но никакого результата не получили», — заявила одна из жительниц, выступившая от имени своих соседей.
Вода, проникающая в квартиры, создает угрозу не только для здоровья жильцов, но и для целостности здания. Жители опасаются, что в любой момент может произойти обрушение потолка или стен.
«Когда дом станет аварийным? Когда будут пострадавшие? Или случится короткое замыкание, если вода попадет в счетчики и розетки?» — задаются вопросами жители.
Несмотря на неоднократные обращения к управляющей компании и в различные инстанции, ситуация остается без изменений. Отчаявшиеся омичи ждут помощи и выражают недовольство бездействием управляющей компании «Евро-1» и старшей по дому.