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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

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Может случиться замыкание. Квартиры омичей заливает дождевой водой

31 июля 2024, 02:52
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В омской девятиэтажке в Нефтяниках затапливает несколько жилых квартир

Омичи переживают за свою безопасность и требуют действий от управляющей компании «Евро-1». Там просто отмалчиваются и не дают никаких комментариев. А ситуация продолжает усложняться.

В Омске жильцы дома №92 по проспекту Мира оказались в безвыходной ситуации из-за постоянного затопления. Там с 9 по 8 этажи постоянно течет вода. Ситуация продолжает ухудшаться.

«Сколько это может продолжаться? У нас все бежит! Мы обращались во все инстанции, но никакого результата не получили», — заявила одна из жительниц, выступившая от имени своих соседей.

Вода, проникающая в квартиры, создает угрозу не только для здоровья жильцов, но и для целостности здания. Жители опасаются, что в любой момент может произойти обрушение потолка или стен.

Дом на проспекте Мира, 92Дом на проспекте Мира, 92
Дом на проспекте Мира, 92Дом на проспекте Мира, 92
Дом на проспекте Мира, 92
Фото: Скриншот паблика «ЧП Омск»
«Когда дом станет аварийным? Когда будут пострадавшие? Или случится короткое замыкание, если вода попадет в счетчики и розетки?» — задаются вопросами жители.

Несмотря на неоднократные обращения к управляющей компании и в различные инстанции, ситуация остается без изменений. Отчаявшиеся омичи ждут помощи и выражают недовольство бездействием управляющей компании «Евро-1» и старшей по дому.

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#Общество#Омск#Жалобы#Управляющая компания#Многоквартирный дом#Новости#Дождь#Затопление
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