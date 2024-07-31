Министры Омской области высоко оценили образовательные возможности Омского НПЗ

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Учебный полигон Омского нефтеперерабатывающего завода предоставляет студентам и персоналу предприятия широкие возможности для обучения: например, проведение командных занятий на специальных тренажерах, моделирующих работу реальных производственных объектов. Кроме того, на образовательной площадке действуют два VR-тренажера, воссоздающих ключевые установки ОНПЗ, а также лекторий, кабинет, где работники могут освоить навыки отработки первой помощи, и класс, где персонал предприятия отрабатывает газоопасные и высотные работы. К слову, есть и комната отдыха, где можно провести перерыв между занятиями.
«Учебно-технический полигон — это воплощение самых современных и производственных процессов. В виртуальном пространстве студенты учатся работать на установках, а эксперты наблюдает за процессом и подсказывают. Эту историю необходимо брать за основу и тиражировать на других производствах. ОНПЗ — космос в топливно-энергетическом комплексе», — прокомментировал министр образования Омской области Иван Кротт.
Визит представителей правительства состоялся в рамках заключения соглашения о сотрудничестве ОНПЗ и региональной администрации по федеральной программе «Профессионалитет».
«Очень рад за наших студентов, которые имеют возможность обучаться на учебно-техническом полигоне. Это современные аудитории, оборудованные по последнему слову техники. Плюс VR-студия. Практикуясь на полигоне, студенты получают знания, с помощью которых в будущем могут получить работу в компании „Газпром нефть“, — сказал министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.
Благодаря заключенному соглашению, на базе Омского промышленно-экономических появится региональный центр подготовки специалистов для рабочих профессий: в дальнейшем «Гамзпром нефть» обеспечит их стажировку и даже трудоустройство в дочерних предприятиях компании — в том числе и ОНПЗ, поскольку «Газпром нефть» выступила опорным работодателем соглашения.
«Формирование кадрового резерва является одной из главных задач для Омского НПЗ. Мы активно сотрудничаем с вузами и ссузами, поддерживаем молодых специалистов и уделяем больше внимание развитию их компетенций. Постоянное обновление материально-технической базы позволит поддержать актуальные знания и высокий уровень профессионализма, который необходим сотрудникам „Газпром нефти“. Стабильное лидерство компании в рейтинге работодателей подтверждает правильность наших принципов работы», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Кроме того, помогать в обучении новых кадров будут уже действующие профессионалы: согласно условиям гранта, специалистам Омского НПЗ предстоит формировать учебные программы, контролировать работу преподавателей и даже совершенствовать их уровень компетенций. Обучение будущих специалистов будет также проходить и на учебном полигоне предприятия.