Министры Омской области высоко оценили образовательные возможности Омского НПЗ

Учебный полигон Омского нефтеперерабатывающего завода предоставляет студентам и персоналу предприятия широкие возможности для обучения: например, проведение командных занятий на специальных тренажерах, моделирующих работу реальных производственных объектов. Кроме того, на образовательной площадке действуют два VR-тренажера, воссоздающих ключевые установки ОНПЗ, а также лекторий, кабинет, где работники могут освоить навыки отработки первой помощи, и класс, где персонал предприятия отрабатывает газоопасные и высотные работы. К слову, есть и комната отдыха, где можно провести перерыв между занятиями.