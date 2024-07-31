gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Мэр Сергей Шелест поздравил с Днем города 103-летнего омича

Мэр Сергей Шелест поздравил с Днем города 103-летнего омича

31 июля 2024, 05:18
Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
В преддверии праздника мэр пообщался с одним из долгожителей Омска.

В преддверии Дня города Омска мэр Сергей Шелест поздравил одного из наших уважаемых долгожителей. Дмитрий Алексеевич Рохин — ветеран Великой Отечественной войны, за плечами которого непростая судьба. Несмотря на это, он сохраняет потрясающую память, читает газеты и разгадывает кроссворды, радуясь каждому новому дню.

Как говорит сам Рохин, важно помнить о том хорошем, что было в жизни. С теплотой он вспоминает свою супругу Анну Николаевну, учебу в Челябинском педагогическом институте, работу в школе и жизнь на селе в Курганской области.

Фото: из архива семьи Рохиных

В 80-х годах Дмитрий Рохин переехал в Омск, где и продолжает жить с одним из своих сыновей — Евгением, ведущим инженером-конструктором Омского машиностроительного конструкторского бюро. У ветерана большая семья: четверо детей, шесть внуков и девять правнуков.

Узнав о том, что Дмитрий Алексеевич очень любит разгадывать кроссворды, мэр подарил ему еще и тысячелистный сборник.

«В свои 103 года этот удивительный человек продолжает вдохновлять своим жизненным опытом и оптимизмом, которым могут позавидовать многие молодые. Пообщавшись, пообещал Дмитрию Алексеевичу подарить сборник кроссвордов. Обещание выполнено. Желаю всем пожилым омичам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких людей», — рассказал мэр Омска в своем телеграм канале.

Сергей Шелест надеется, что 9 мая у них будет новый повод для встречи.

День города в Омске запланирован на 3 августа. В 2024 году программа включает около 64 культурно-развлекательных, творческих и спортивных проектов.

«Пирог-Ангара», концерты и киберспорт. Омичей приглашают отметить День города-2024
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Мэрия Омска#Подарок#День города#Ветеран#Новости#Сергей Шелест
Подпишитесь
Новые тарифы на электронные проездные: что нужно знать омичам
Сегодня, 05:33
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
Вчера, 07:20
«Заявок не поступало»: в Омском районе готовятся строить мусоросортировочный комплекс
Сегодня, 05:19
Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
Сегодня, 02:43
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
Вчера, 05:02
Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
Сегодня, 06:21