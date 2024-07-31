Мэр Сергей Шелест поздравил с Днем города 103-летнего омича

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В преддверии Дня города Омска мэр Сергей Шелест поздравил одного из наших уважаемых долгожителей. Дмитрий Алексеевич Рохин — ветеран Великой Отечественной войны, за плечами которого непростая судьба. Несмотря на это, он сохраняет потрясающую память, читает газеты и разгадывает кроссворды, радуясь каждому новому дню.
Как говорит сам Рохин, важно помнить о том хорошем, что было в жизни. С теплотой он вспоминает свою супругу Анну Николаевну, учебу в Челябинском педагогическом институте, работу в школе и жизнь на селе в Курганской области.
В 80-х годах Дмитрий Рохин переехал в Омск, где и продолжает жить с одним из своих сыновей — Евгением, ведущим инженером-конструктором Омского машиностроительного конструкторского бюро. У ветерана большая семья: четверо детей, шесть внуков и девять правнуков.
Узнав о том, что Дмитрий Алексеевич очень любит разгадывать кроссворды, мэр подарил ему еще и тысячелистный сборник.
«В свои 103 года этот удивительный человек продолжает вдохновлять своим жизненным опытом и оптимизмом, которым могут позавидовать многие молодые. Пообщавшись, пообещал Дмитрию Алексеевичу подарить сборник кроссвордов. Обещание выполнено. Желаю всем пожилым омичам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких людей», — рассказал мэр Омска в своем телеграм канале.
Сергей Шелест надеется, что 9 мая у них будет новый повод для встречи.
День города в Омске запланирован на 3 августа. В 2024 году программа включает около 64 культурно-развлекательных, творческих и спортивных проектов.