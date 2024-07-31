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Иллюстрация

Доверчивый омич оформил кредиты на 1,5 миллиона рублей и отдал деньги мошенникам

31 июля 2024, 07:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Доверчивый омич «подарил» мошенникам почти 1,5 млн рублей

По факту мошенничества уже завели уголовное дело.

Как рассказали в омской полиции, молодому человеку позвонил неизвестный и представился специалистом сотовой связи. Он попросил мужчину сообщить паспортные данные для продления договора. Не подозревая обман, омич передал всю необходимую информацию.

На следующий день ему снова позвонил неизвестный, на этот раз представившийся сотрудником портала «Госуслуг». Он сообщил, что мошенники взломали личный кабинет мужчины и оформили кредиты на его имя на сумму 1 800 000 рублей.

Затем омичу позвонил «сотрудник ФСБ», который, показав удостоверение, заявил, что нужно срочно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет», угрожая уголовной ответственностью за разглашение информации.

Следуя ложным инструкциям, моторист оформил три кредита на общую сумму 1 428 000 рублей и перевел деньги злоумышленникам. Он осознал, что стал жертвой мошенничества, только после разговора со знакомыми, которые рассказали ему о подобных схемах. Мужчина обратился в полицию, где и было возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Преступление#Кража#Полиция#Омск#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники#Новости
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