Доверчивый омич оформил кредиты на 1,5 миллиона рублей и отдал деньги мошенникам

Следуя ложным инструкциям, моторист оформил три кредита на общую сумму 1 428 000 рублей и перевел деньги злоумышленникам. Он осознал, что стал жертвой мошенничества, только после разговора со знакомыми, которые рассказали ему о подобных схемах. Мужчина обратился в полицию, где и было возбуждено уголовное дело.