gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

ЮНЕСКО включила в Список Всемирного наследия уникальное место Русского Севера

ЮНЕСКО включила в Список Всемирного наследия уникальное место Русского Севера

30 июля 2024, 09:15
Фото: Кенозерский национальный парк
В список Всемирного Наследия ЮНЕСКО включили Кенозерский национальный парк, расположенный в Архангельской области, эксперты отметили красоту местной природы, самобытность, культурный ландшафт, который формировался здесь с XII века.

Кенозерский национальный парк в Архангельской области попал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он стал 32 памятником из России, занесенным в этот престижный перечень, пишет «Комсомольская правда».

Вопрос расширения списка объектов Всемирного Наследия обсуждался на заседании комитета ЮНЕСКО в Индии, с 21 по 29 июля. Всего было рассмотрено 27 кандидатов, исторически ценных мест в разных уголках мира: Бразилии, Великобритании, Китае, Маркизских островах и других.

«В заповедном месте Русского Севера, среди лесов и озер Архангельской области, сохранился местный культурный ландшафт, который формировался с XII века… Здесь расположено несколько традиционных сельских поселений с самобытными памятниками русского деревянного зодчества»», — отметили эксперты ЮНЕСКО.

Именно в этом месте исследователи записывали многие древнерусские былины и сказки, а деревянные церкви на протяжении нескольких веков украшались расписными потолками, или «небесами». Кроме того, здесь проходит водораздел двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического.

«Мое состояние сейчас можно определить одним чувством — благодарность. Благодарность нашим предкам за то, что с удивительным чувством меры и красоты, в бескрайних лесах, на берегах многочисленных озер возводили деревянные дома, часовни, церкви… Жили свободно и достойно, в гармонии и добрососедстве со всем окружающим миром. Благодарность реставраторам, волонтерам, нашим многочисленным российским и зарубежным друзьям и партнерам. И, конечно, местным жителям и сотрудникам национального парка», — подчеркнула первый директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская.

Как побывать в Кенозерском национальном парке и что посмотреть?

Прибывшему в Кенозерский национальный парк туристу определенно нужно посетить Почезерский погост в деревне Филипповская, церковь святых апостолов Петра и Павла в деревне Морщихинская — одни из самых впечатляющих мест. Также стоит увидеть церковь во имя преподобного Александра Свирскрого на Хижгороре и еще десятки храмов и часовен, расположенных на территории. Отмечается, что все они стоят на исконно своих местах, а не перемещались для создания одного музея.

Для путешественников здесь работают гостиницы, турбазы и гостевые дома, зачастую деревенские избы — с настоящей русской печью и баней. Для посещения предлагается 15 туристических троп и маршрутов, как пеших, так и водных.

Как добраться

Из Москвы на автомобиле до деревни Морщихинская, это один из визит-центров парка, ехать около 13 часов (990 км), из Санкт-Петербурга — 9 часов (640 км). Можно также долететь самолетом до Архангельска, что займет около полутора часов, а оттуда 7 часов на машине. На поезде из Москвы и Питера можно доехать до станут Няндома, а оттуда уже взять такси до Морщихинской.

Сэкономить не удастся. Эксперты назвали самый дорогой курорт в России
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Внутренний туризм#Россия#Новости#Путешествия#Туристический маршрут#Достопримечательности
Подпишитесь
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
Сегодня, 07:20
Автографы, шоу и хедлайнер. В «Авангарде» рассказали подробности презентации команды
Сегодня, 10:34
«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
Сегодня, 10:39
Нет в стране. Омского экс-депутата Петренко осудили на 7 лет по делу о фейках
Сегодня, 09:31
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
Сегодня, 05:02
Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард
Сегодня, 06:28