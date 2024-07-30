ЮНЕСКО включила в Список Всемирного наследия уникальное место Русского Севера

Прибывшему в Кенозерский национальный парк туристу определенно нужно посетить Почезерский погост в деревне Филипповская, церковь святых апостолов Петра и Павла в деревне Морщихинская — одни из самых впечатляющих мест. Также стоит увидеть церковь во имя преподобного Александра Свирскрого на Хижгороре и еще десятки храмов и часовен, расположенных на территории. Отмечается, что все они стоят на исконно своих местах, а не перемещались для создания одного музея.