ЮНЕСКО включила в Список Всемирного наследия уникальное место Русского Севера

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:17
Кенозерский национальный парк в Архангельской области попал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он стал 32 памятником из России, занесенным в этот престижный перечень, пишет «Комсомольская правда».
Вопрос расширения списка объектов Всемирного Наследия обсуждался на заседании комитета ЮНЕСКО в Индии, с 21 по 29 июля. Всего было рассмотрено 27 кандидатов, исторически ценных мест в разных уголках мира: Бразилии, Великобритании, Китае, Маркизских островах и других.
«В заповедном месте Русского Севера, среди лесов и озер Архангельской области, сохранился местный культурный ландшафт, который формировался с XII века… Здесь расположено несколько традиционных сельских поселений с самобытными памятниками русского деревянного зодчества»», — отметили эксперты ЮНЕСКО.
Именно в этом месте исследователи записывали многие древнерусские былины и сказки, а деревянные церкви на протяжении нескольких веков украшались расписными потолками, или «небесами». Кроме того, здесь проходит водораздел двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического.
«Мое состояние сейчас можно определить одним чувством — благодарность. Благодарность нашим предкам за то, что с удивительным чувством меры и красоты, в бескрайних лесах, на берегах многочисленных озер возводили деревянные дома, часовни, церкви… Жили свободно и достойно, в гармонии и добрососедстве со всем окружающим миром. Благодарность реставраторам, волонтерам, нашим многочисленным российским и зарубежным друзьям и партнерам. И, конечно, местным жителям и сотрудникам национального парка», — подчеркнула первый директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская.
Прибывшему в Кенозерский национальный парк туристу определенно нужно посетить Почезерский погост в деревне Филипповская, церковь святых апостолов Петра и Павла в деревне Морщихинская — одни из самых впечатляющих мест. Также стоит увидеть церковь во имя преподобного Александра Свирскрого на Хижгороре и еще десятки храмов и часовен, расположенных на территории. Отмечается, что все они стоят на исконно своих местах, а не перемещались для создания одного музея.
Для путешественников здесь работают гостиницы, турбазы и гостевые дома, зачастую деревенские избы — с настоящей русской печью и баней. Для посещения предлагается 15 туристических троп и маршрутов, как пеших, так и водных.
Из Москвы на автомобиле до деревни Морщихинская, это один из визит-центров парка, ехать около 13 часов (990 км), из Санкт-Петербурга — 9 часов (640 км). Можно также долететь самолетом до Архангельска, что займет около полутора часов, а оттуда 7 часов на машине. На поезде из Москвы и Питера можно доехать до станут Няндома, а оттуда уже взять такси до Морщихинской.