Врач рассказал о самочувствии велосипедиста из Кузбасса, которого ударило молнией

По словам министра, велосипедисту очень повезло, что удар не стал смертельным. Его одежда загорелась, а цепочка на шее, куда ударила молния, расплавилась. У мужчины диагностированы ожоги. В настоящее время он находится под наблюдением медиков и получает все необходимые медицинские процедуры, — сообщил Иванов. Об этом пишет sibdepo.ru.