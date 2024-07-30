Врач рассказал о самочувствии велосипедиста из Кузбасса, которого ударило молнией

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
По словам министра, велосипедисту очень повезло, что удар не стал смертельным. Его одежда загорелась, а цепочка на шее, куда ударила молния, расплавилась. У мужчины диагностированы ожоги. В настоящее время он находится под наблюдением медиков и получает все необходимые медицинские процедуры, — сообщил Иванов. Об этом пишет sibdepo.ru.
«К счастью, у пострадавшего нет глубоких ожогов — все поверхностные, затронувшие приблизительно 5% площади тела. Состояние мужчины является средней степенью тяжести, в настоящее время его беспокоит постоянное звон в ушах. Он находится под присмотром медиков», — отметил лечащий врач пострадавшего Егор Баранов.
По мнению медиков, удар молнией представляет опасность из-за поражения электрическим током. Это, в свою очередь, может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к смертельному исходу.