В Омске одобрили проект школы для нового огромного микрорайона на Волгоградской

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Городу55 стало известно, что застройщик «Зеленой реки» разработал проект строительства одной из школ на территории микрорайона. Образовательный объект разместится на улице Волгоградская: точный участок, отведенный под стройку, пока не называется.
Проектную документацию для «Эталона» разработали две компании из Санкт-Петербурга — «Проектный институт „Стройэксперт“» и «Испытательный центр „Стройэксперт“».
Разработанный проект уже прошел госэкспертизу. Положительное заключение автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» выдало в понедельник, 29 июля.
Теперь «Эталон», по условиям соглашения в рамках масштабного инвестиционного жилищного проекта, должен безвозмездно передать проект администрации Омска.
Напомним, что из-за проектирования школы на Волгоградской застройщик ранее срубил 167 берез, в том числе 21 аварийное дерево. Они попадали в зону строительных работ. Работы «зеленая комиссия» одобрила в декабре прошлого года.