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В Омске одобрили проект школы для нового огромного микрорайона на Волгоградской

30 июля 2024, 02:30
Фото: 1MI
Иллюстрация
К разработке проектной документации застройщик «Зеленой реки» приступил еще в прошлом году. Над проектом трудились две компании из Санкт-Петербурга.

Городу55 стало известно, что застройщик «Зеленой реки» разработал проект строительства одной из школ на территории микрорайона. Образовательный объект разместится на улице Волгоградская: точный участок, отведенный под стройку, пока не называется.

Проектную документацию для «Эталона» разработали две компании из Санкт-Петербурга — «Проектный институт „Стройэксперт“» и «Испытательный центр „Стройэксперт“».

Разработанный проект уже прошел госэкспертизу. Положительное заключение автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» выдало в понедельник, 29 июля.

Теперь «Эталон», по условиям соглашения в рамках масштабного инвестиционного жилищного проекта, должен безвозмездно передать проект администрации Омска.

Напомним, что из-за проектирования школы на Волгоградской застройщик ранее срубил 167 берез, в том числе 21 аварийное дерево. Они попадали в зону строительных работ. Работы «зеленая комиссия» одобрила в декабре прошлого года.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Школа#Строительство#Застройщик#Проект#Новости#Эталон#Зеленая река
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