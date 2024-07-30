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В новосибирских селах впервые появятся маршруты литературного туризма

В новосибирских селах впервые появятся маршруты литературного туризма

30 июля 2024, 12:01
Фото: 1MI
Проект будет реализовываться в селах Новосибирской области впервые, он затронет места, где жили и писали авторы, или которые стали местами действия книг.

В сельских территориях Новосибирской области впервые запустят маршруты литературного туризма. Внимание будет уделяться тем локациям, где жили и писали авторы, или которые стали местами действия книг. Первый маршрут планируется запустить уже этой осенью.

«Пользуясь опытом коллег из других регионов, выяснили, что у нас такого наследия тоже не мало. Мы обратили свои взоры на литературные произведения, на авторов, которые писали, находясь на каких-то территориях наших, либо про эти территории. Искали любые привязки литературного произведения к региону. Так появилась идея соединить туристические маршруты с тем или иным произведением известного автора, связанного с Новосибирской областью», — рассказала ТАСС директор центра поддержки сельских инициатив «Живая Земля» Алла Канаева.

Один из писателей, связанных с Новосибирской областью — автор детективов Михаил Черненок, прозванный «сибирским Сименоном». Он писал свои произведения в Тогучинском районе Новосибирской области, названия сел и деревень региона можно встретить в его работах.

За основу туристического маршрута организаторы взяли книгу «Кухтеринские бриллианты», проходя его, гости смогут принять участие в квесте по произведению, выполнить несколько заданий, а также отыскать клад с помощью металлодетекторов и разоблачить «преступника».

«Это будет и познание территории, и прикосновение к литературному наследию, и просто очень захватывающее времяпрепровождение. Также у нас задействован Сузунский район, там история более семейная: маршрут будет посвящен Владимиру Шамову, автору сказок. Гости узнают все обские легенды, изготовят оберег», — добавила Канаева.

Третий автор — Анатолий Иванов, который написал «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». В определенный период своей жизни он жил и работал в газете Мошковского района, именно там и пройдет туристический маршрут.

«Еще одним писателем в рамках литературного туризма Новосибирской области станет, вероятно, Геннадий Прашкевич. Направление будет посвящено научной фантастике, связанной с Академгородком. Братья Стругацкие тоже упоминали новосибирский Академгородок в одном своем произведении. Получается такой научно-фантастический туризм, один из негласных трендов», — отметила Канаева.
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#Анастасия Баянова#Туризм#Россия#Новости#Путешествия
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