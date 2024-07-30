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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Иллюстрация

Тюрьма — не помеха любви. В омской колонии сыграли свадьбу

30 июля 2024, 03:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские молодожены расписались прямо в колонии

Заключенный женился на своей возлюбленной. Девушка пообещала ждать его на воле и быть хорошей женой.

В исправительной колонии №4 состоялось милое событие, которое позволило сотрудникам немного отвлечься от суровых будней. Один из заключенных женился на девушке, которая в настоящий момент продолжает ждать его на воле.

Во время скромной церемонии новобрачные выслушали приятные слова и мудрые наставления, а также обменялись кольцами.

«Свадьба в колонии — это особое мероприятие, подчеркивающее важность социальных связей и осуществление права на личную жизнь даже в условиях лишения свободы. Данное событие явилось отражением работы, которую ведут сотрудники колонии по воспитанию осуждённых, созданию условий для их реабилитации и подготовки к жизни нa свободе», — рассказали в УФСИН по Омской области.

Молодоженам пожелали семейного счастья и попросили ответственно относится к принятому решению.

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#Общество#Омск#Заключенные#Колония#Новости#Свадьба
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