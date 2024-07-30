Тюрьма — не помеха любви. В омской колонии сыграли свадьбу

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В исправительной колонии №4 состоялось милое событие, которое позволило сотрудникам немного отвлечься от суровых будней. Один из заключенных женился на девушке, которая в настоящий момент продолжает ждать его на воле.
Во время скромной церемонии новобрачные выслушали приятные слова и мудрые наставления, а также обменялись кольцами.
«Свадьба в колонии — это особое мероприятие, подчеркивающее важность социальных связей и осуществление права на личную жизнь даже в условиях лишения свободы. Данное событие явилось отражением работы, которую ведут сотрудники колонии по воспитанию осуждённых, созданию условий для их реабилитации и подготовки к жизни нa свободе», — рассказали в УФСИН по Омской области.
Молодоженам пожелали семейного счастья и попросили ответственно относится к принятому решению.