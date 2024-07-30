ЦБ РФ: Массовое внедрение цифрового рубля ожидается в июле 2025 года

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По мнению главы ЦБ, в течение 5-7 лет цифровая валюта станет обыденной частью повседневной жизни россиян. Она также подчеркнула, что использование этой валюты будет добровольным для всех граждан. Об этом пишет uralpolit.ru.
По словам Набиуллиной, у цифрового рубля есть очевидные преимущества, которые должны заинтересовать россиян: безвозмездные переводы для населения и значительно более низкие комиссии для бизнеса по сравнению с привычными картами.
Кроме того, в данный момент рассматривается законопроект, который способствует упрощению использования цифровых финансовых активов в международных расчетах. В будущем возможны также международные расчеты в электронных валютах других центральных банков, отметила Набиуллина.