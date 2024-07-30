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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

ЦБ РФ: Массовое внедрение цифрового рубля ожидается в июле 2025 года

30 июля 2024, 13:20
Массовое использование цифрового рубля может начаться в России с июля следующего года. Эту информацию сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее выступление опубликовано на официальном сайте регулятора.

По мнению главы ЦБ, в течение 5-7 лет цифровая валюта станет обыденной частью повседневной жизни россиян. Она также подчеркнула, что использование этой валюты будет добровольным для всех граждан. Об этом пишет uralpolit.ru.

По словам Набиуллиной, у цифрового рубля есть очевидные преимущества, которые должны заинтересовать россиян: безвозмездные переводы для населения и значительно более низкие комиссии для бизнеса по сравнению с привычными картами.

Кроме того, в данный момент рассматривается законопроект, который способствует упрощению использования цифровых финансовых активов в международных расчетах. В будущем возможны также международные расчеты в электронных валютах других центральных банков, отметила Набиуллина.

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