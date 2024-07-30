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Теплая вода и низкие цены. Варианты отдыха на берегу Азовского моря в 2024 году

Теплая вода и низкие цены. Варианты отдыха на берегу Азовского моря в 2024 году

30 июля 2024, 11:13
Фото: 1MI
Курорты Азовского моря ежегодно привлекают тысячи россиян и уступают по популярности, пожалуй, лишь черноморским. Эксперты рассказали, какие варианты отдыха доступны для туристов.

Курорты Азовского моря ежегодно привлекают тысячи российских туристов и, пожалуй, являются вторыми по популярности после черноморских. Главный «плюс» отдыха здесь — ценовая доступность и теплая вода на протяжении всего лета, пишут «РИА Новости».

Особенности отдыха на Азовском море

Азовское море — самое мелкое в мире, а потому привлекает туристов с детьми. Средняя глубина здесь порядка 7,5 метра, а в прибрежной зоне — 1,5 метра. Кроме того, такой уровень воды позволяет ей быстро прогреваться — купальный сезон тут длится с конца мая до середины октября.

«Тут отдых для тех, кто любит песок и теплую воду, но не хочет толкаться на пляжах Анапы», — отметил вице-президент АТОР и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Еще несколько плюсов: в Азовском море не бывает нашествия медуз и не «цветет» вода.

Самые востребованные места

Из года в год наибольшее число туристов приезжают в Ейск, а также станицы Должанская и Голубицкая.

Ейск с трех сторон окружен водой, в городе есть несколько пляжей, аквапарк «Немо», океанариум, крокодиловая ферма, много кафе, ресторанов и детских площадок.

В станице Голубицкой работает дельфинарий, недалеко есть озеро с лечебной грязью. После водных процедур турист может посетить этнографический центр «В гостях у атамана», где познакомится с традициями и бытом казаков.

Еще одна курортная зона есть в Крыму — это Щелкино. Туда, по словам эксперта в сфере туризма, едут те, для кого невысокая цена играет решающую роль.

«Также это место выбирают уставшие от дороги на юг автолюбители, поскольку Щелкино — одна из самых близких локаций на полуострове. От Крымского моста примерно 100 километров, а до Ялты — 300. В Щелкино хорошо развита курортная инфраструктура — здесь в свое время проводили музыкальный фестиваль „Казантип“, — добавил Сергей Ромашин.

Отмечается, что отпуск на Азовском море обойдется на 20-30% дешевле, чем в Анапе и Геленджике. За год размещение в Щелкино подорожало примерно на 5%, а на курортах Краснодарского края — на 15.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Внутренний туризм#Россия#Новости#Путешествия#Туристический маршрут
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