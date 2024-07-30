Теплая вода и низкие цены. Варианты отдыха на берегу Азовского моря в 2024 году

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Курорты Азовского моря ежегодно привлекают тысячи российских туристов и, пожалуй, являются вторыми по популярности после черноморских. Главный «плюс» отдыха здесь — ценовая доступность и теплая вода на протяжении всего лета, пишут «РИА Новости».
Азовское море — самое мелкое в мире, а потому привлекает туристов с детьми. Средняя глубина здесь порядка 7,5 метра, а в прибрежной зоне — 1,5 метра. Кроме того, такой уровень воды позволяет ей быстро прогреваться — купальный сезон тут длится с конца мая до середины октября.
«Тут отдых для тех, кто любит песок и теплую воду, но не хочет толкаться на пляжах Анапы», — отметил вице-президент АТОР и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Еще несколько плюсов: в Азовском море не бывает нашествия медуз и не «цветет» вода.
Из года в год наибольшее число туристов приезжают в Ейск, а также станицы Должанская и Голубицкая.
Ейск с трех сторон окружен водой, в городе есть несколько пляжей, аквапарк «Немо», океанариум, крокодиловая ферма, много кафе, ресторанов и детских площадок.
В станице Голубицкой работает дельфинарий, недалеко есть озеро с лечебной грязью. После водных процедур турист может посетить этнографический центр «В гостях у атамана», где познакомится с традициями и бытом казаков.
Еще одна курортная зона есть в Крыму — это Щелкино. Туда, по словам эксперта в сфере туризма, едут те, для кого невысокая цена играет решающую роль.
«Также это место выбирают уставшие от дороги на юг автолюбители, поскольку Щелкино — одна из самых близких локаций на полуострове. От Крымского моста примерно 100 километров, а до Ялты — 300. В Щелкино хорошо развита курортная инфраструктура — здесь в свое время проводили музыкальный фестиваль „Казантип“, — добавил Сергей Ромашин.
Отмечается, что отпуск на Азовском море обойдется на 20-30% дешевле, чем в Анапе и Геленджике. За год размещение в Щелкино подорожало примерно на 5%, а на курортах Краснодарского края — на 15.