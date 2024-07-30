Теплая вода и низкие цены. Варианты отдыха на берегу Азовского моря в 2024 году

Азовское море — самое мелкое в мире, а потому привлекает туристов с детьми. Средняя глубина здесь порядка 7,5 метра, а в прибрежной зоне — 1,5 метра. Кроме того, такой уровень воды позволяет ей быстро прогреваться — купальный сезон тут длится с конца мая до середины октября.