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Омские врачи поставили на ноги 97-летнюю пенсионерку

Сложный перелом и операция: 97-летняя омичка вновь начала ходить

30 июля 2024, 05:41
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Омские врачи поставили на ноги 97-летнюю пенсионерку

В настоящий момент женщина хорошо себя чувствует. В больнице она оказалась из-за сломанного бедра, врачи делали все возможное, чтобы восстановить ее здоровье.

В Омске 97-летняя пенсионерка получила серьезную травму бедра и долгое время не могла ходить. Однако благодаря врачам она снова встала на ноги.

Женщина, как сообщили в пресс-службе омского минздрава, поступила в БСМП №1 с переломом бедренной кости, который мог привести к тяжелым последствиям. В течение первых суток ей провели операцию по интрамедуллярному остеосинтезу с использованием титана, что позволило ей активизироваться на следующий день.

Врач-травматолог Алексей Гребенюк отметил, что в пожилом возрасте такие травмы требуют немедленного вмешательства из-за возможных сопутствующих заболеваний. Операция прошла под спинальной анестезией, что снизило риски и обеспечило комфорт пациентки.

Всего через неделю бабушка была выписана из больницы в хорошем состоянии.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Здравоохранение#Медицина#Новости#Операция#Спасение#Медики
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