Сложный перелом и операция: 97-летняя омичка вновь начала ходить

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В Омске 97-летняя пенсионерка получила серьезную травму бедра и долгое время не могла ходить. Однако благодаря врачам она снова встала на ноги.
Женщина, как сообщили в пресс-службе омского минздрава, поступила в БСМП №1 с переломом бедренной кости, который мог привести к тяжелым последствиям. В течение первых суток ей провели операцию по интрамедуллярному остеосинтезу с использованием титана, что позволило ей активизироваться на следующий день.
Врач-травматолог Алексей Гребенюк отметил, что в пожилом возрасте такие травмы требуют немедленного вмешательства из-за возможных сопутствующих заболеваний. Операция прошла под спинальной анестезией, что снизило риски и обеспечило комфорт пациентки.
Всего через неделю бабушка была выписана из больницы в хорошем состоянии.