Сложный перелом и операция: 97-летняя омичка вновь начала ходить

Женщина, как сообщили в пресс-службе омского минздрава, поступила в БСМП №1 с переломом бедренной кости, который мог привести к тяжелым последствиям. В течение первых суток ей провели операцию по интрамедуллярному остеосинтезу с использованием титана, что позволило ей активизироваться на следующий день.