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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Омской области в период уборки урожая

30 июля 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney
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Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала, какая погода установится в Омской области в период уборки урожая.

С 22 июля по 28 июля в Омске проходила сельскохозяйственная выставка «АгроОмск-2024», на которой начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала Виталию Хоценко о погоде в регионе.

«Наталия Криворучко рассказала Виталию Павловичу о том, что в это лето осадки по территории Омской области распределяются неравномерно. В семи районах области (Тевризский, Тарский, Большереченский, Саргатский, Называевский, Одесский и Черлакский) наблюдалось агрометеорологическое ОЯ „переувлажнение почвы“, а в Полтавском районе ОЯ „почвенная засуха“», — написали в Обь-Иртышском УГМС.

Наталия Криворучко также рассказала, какая погода придет в регион в период уборки урожая. Так, в августе и сентябре температурный режим и количество осадков в большинстве районов будут находиться в пределах нормы.

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#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Уборка#Новости#Уборка зерновых#Урожай#Погодные условия
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