Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Омской области в период уборки урожая

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
С 22 июля по 28 июля в Омске проходила сельскохозяйственная выставка «АгроОмск-2024», на которой начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко рассказала Виталию Хоценко о погоде в регионе.
«Наталия Криворучко рассказала Виталию Павловичу о том, что в это лето осадки по территории Омской области распределяются неравномерно. В семи районах области (Тевризский, Тарский, Большереченский, Саргатский, Называевский, Одесский и Черлакский) наблюдалось агрометеорологическое ОЯ „переувлажнение почвы“, а в Полтавском районе ОЯ „почвенная засуха“», — написали в Обь-Иртышском УГМС.
Наталия Криворучко также рассказала, какая погода придет в регион в период уборки урожая. Так, в августе и сентябре температурный режим и количество осадков в большинстве районов будут находиться в пределах нормы.