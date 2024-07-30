Россиянам рассказали, как выжить в лесу

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, сейчас полиция ведёт поиски двух пенсионеров, которые заблудились в лесу — одна на юге Кузбасса, а другой недалеко от Прокопьевска. По информации ведомства, в лес стоит отправляться, имея при себе заряженный мобильный телефон, спички, фонарик, минимальный запас еды и воды. Предупредите близких о маршруте и времени возвращения. Об этом пишет sibdepo.ru.