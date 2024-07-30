Россиянам рассказали, как выжить в лесу

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, сейчас полиция ведёт поиски двух пенсионеров, которые заблудились в лесу — одна на юге Кузбасса, а другой недалеко от Прокопьевска. По информации ведомства, в лес стоит отправляться, имея при себе заряженный мобильный телефон, спички, фонарик, минимальный запас еды и воды. Предупредите близких о маршруте и времени возвращения. Об этом пишет sibdepo.ru.
«Если поняли, что заблудились, не паникуйте. При наличии мобильной связи позвоните по номерам экстренных служб: 102 или 112. Постарайтесь выбраться из леса к водоемам (река, озеро), на просеки, поляны, к линиям электропередач. При отсутствии ориентиров разведите костер на открытой местности, при помощи подбрасываемой зеленой листвы или хвои костер будет давать большой столб белого дыма, заметный издалека. Это поможет в ваших поиска», — сообщила пресс-служба ГУ МВД.