Проверьте свои тарелки: омичи рискуют здоровьем ради фальшивой икры

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В омском Роспотребнадзоре рассказали, что на потребительском рынке обнаружена фальсифицированная икра щуки под загадочным названием «Новинка». Такой информацией с ними поделились специалисты Роспотребнадзора из Астраханской области.
В ведомстве не уверены в ее происхождении, поэтому продукция может представлять реальную угрозу для здоровья омичей.
Всех, кто заметит в продаже деликатес с названием «Новинка» просят незамедлительно сообщать в Роспотребнадзор по телефону: 8 (381) 232-60-28. Омичей же просят беречь себя и свои тарелки.