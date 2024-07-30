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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

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Проверьте свои тарелки: омичи рискуют здоровьем ради фальшивой икры

30 июля 2024, 05:31
Фото: 1MI
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Омичам раскрыли название опасной для здоровья икры

На омские прилавки мог попасть деликатес неизвестного происхождения. В Роспотребнадзоре отметили, что есть его слишком опасно для здоровья.

В омском Роспотребнадзоре рассказали, что на потребительском рынке обнаружена фальсифицированная икра щуки под загадочным названием «Новинка». Такой информацией с ними поделились специалисты Роспотребнадзора из Астраханской области.

В ведомстве не уверены в ее происхождении, поэтому продукция может представлять реальную угрозу для здоровья омичей.

Всех, кто заметит в продаже деликатес с названием «Новинка» просят незамедлительно сообщать в Роспотребнадзор по телефону: 8 (381) 232-60-28. Омичей же просят беречь себя и свои тарелки.

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#Общество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Россия#Предупреждение#Новости#Подделка#Икра#Опасные вещества#Фальсификат
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