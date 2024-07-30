Опасность «мясного клея»: мифы и реальность

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как напоминает newia, в России эту добавку запретили с 2020 года, но многие производители продолжают добавлять «мясной клей» в свою продукцию.
Так, «мясной клей» представляет собой фермент, который относится к семейству трансглутаминаз и меняет структуру белковых молекул. Работа этой добавки направлена на связывание пищевых белков и их объединение в устойчивую структуру. Пищевики любят этот клей, потому что он удобен при изготовлении колбасных изделий.
За счет удержания влаги и склеивания белков микробная трансглутаминаза дает возможность нарастить массу продукта: таким образом колбасу получается изготовить быстрее, она имеет больший вес при меньшей себестоимости. Эту добавку иногда используют при изготовлении творога.
Использование «мясного клея» давно запрещено для производителей, но пищевики находят возможности обходить установленные ограничения. Проведенные Роскомнадзором проверки привели к выявлению трансглутаминазы в продукции компаний «Брянский мясокомбинат», «Митэк», «Айсберг-Люкс», «Дубки», «Останкинский мясокомбинат». За шесть месяцев 2024 года выявили 28 эпизодов игнорирования запрета, тогда как за 2023 год запрет нарушали 25 раз.
Впрочем, доказательств вредности «мясного клея» для здоровья не найдено. Тем не менее существуют предположения, что добавка способна увеличивать опасность бактериального заражения, провоцируя развитие патологий ЖКТ. Опасность продукты с содержанием этой добавки могут представлять для людей с аллергическими реакциями, непереносимостью глютена, заболеваниями ЖКТ и ослабленным иммунитетом.