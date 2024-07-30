Опасность «мясного клея»: мифы и реальность

Так, «мясной клей» представляет собой фермент, который относится к семейству трансглутаминаз и меняет структуру белковых молекул. Работа этой добавки направлена на связывание пищевых белков и их объединение в устойчивую структуру. Пищевики любят этот клей, потому что он удобен при изготовлении колбасных изделий.