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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард

Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард

30 июля 2024, 06:28
Фото: 1MI
Здание пытаются продать не в первый раз, однако желающих купить его пока не находится. В комплекте также идет парковка на 615 мест.

В Омске выставили на торги здание площадью 17,5 тысяч квадратных метров, расположенное по адресу Лукашевича, 37 и построенное в 2009 году. В таком огромном здании можно разместить склад или же мебельные магазины.

Раньше там располагался строительный гипермаркет OBI, но с 1 сентября он прекратил работу. Уже тогда был подписан договор с магазином по продаже техники DNS, который работает в освободившихся помещениях и в настоящее время. Вместе с торговым объектом будущему покупателю предлагается и парковка на 615 мест.

«Объект расположен в новом жилом микрорайоне Прибрежный, в непосредственной близости от G-Drivе Арены в густонаселенном жилом массиве», — говорится в объявлении.

Напомним, что в Омске планируют найти нового собственника для доходного дома Гутермахера и Лермана. Здание 1900-х годов постройки на улице 10 лет Октября оценили в 34,5 млн рублей.

Мэрия Омска планирует продать памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
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#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Торговый центр#Новости#Торговый комплекс
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