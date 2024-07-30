Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Омске выставили на торги здание площадью 17,5 тысяч квадратных метров, расположенное по адресу Лукашевича, 37 и построенное в 2009 году. В таком огромном здании можно разместить склад или же мебельные магазины.
Раньше там располагался строительный гипермаркет OBI, но с 1 сентября он прекратил работу. Уже тогда был подписан договор с магазином по продаже техники DNS, который работает в освободившихся помещениях и в настоящее время. Вместе с торговым объектом будущему покупателю предлагается и парковка на 615 мест.
«Объект расположен в новом жилом микрорайоне Прибрежный, в непосредственной близости от G-Drivе Арены в густонаселенном жилом массиве», — говорится в объявлении.
Напомним, что в Омске планируют найти нового собственника для доходного дома Гутермахера и Лермана. Здание 1900-х годов постройки на улице 10 лет Октября оценили в 34,5 млн рублей.