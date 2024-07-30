Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард

Раньше там располагался строительный гипермаркет OBI, но с 1 сентября он прекратил работу. Уже тогда был подписан договор с магазином по продаже техники DNS, который работает в освободившихся помещениях и в настоящее время. Вместе с торговым объектом будущему покупателю предлагается и парковка на 615 мест.