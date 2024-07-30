gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

ДТП на Ватутина

На Левобережье Омска сбили детей во время прогулки возле жилых домов

30 июля 2024, 04:33
Фото: Госавтоинспекция Омской области
ДТП на Ватутина
Школьники просто переходили улицу и проводили время возле парковки. После аварий их доставили в больницы.

Вчера, 29 июля, около семи часов вечера в ГАИ сообщили о ДТП на улице Ватутина в Омске. Будучи за рулем «Тойоты Короллы», 31-летний омич сбил 12-летнего школьника прямо на парковке. Мальчик получил травмы, за ним приехала скорая помощь.

Еще один инцидент случился на Мельничной около 8 вечера. Там 34-летний омич наехал на 12-летнюю девочку, которая просто переходила улицу. Авария произошла в районе дома № 20 кор. 1. Школьницу с травмами доставили в больницу.

ДТП на МельничнойДТП на Мельничной
ДТП на Мельничной
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Отметим, что согласно п. 17.1 ПДД РФ движение пешеходов в жилой зоне (дворовой территории) разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части.

Ранее Город55 сообщал о похожем происшествии в Саргатке, где нетрезвая женщина сбила мальчика.

Пьяное «дежавю». Омичка сбила 12-летнего мальчика, который шел по проезжей части
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Пострадавшие#Авария#Новости#Пострадал ребенок#Госавтоинспекция
Подпишитесь
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
Сегодня, 07:20
Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»
Сегодня, 04:41
Омичей «кормят завтраками»: после пожара на 19-й Линии до сих пор не восстановили газ
Сегодня, 07:54
Фонари, лавочки и кустарники: в Омске неподалеку от Водников появится новый парк
Сегодня, 04:07
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
Сегодня, 05:02
Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард
Сегодня, 06:28