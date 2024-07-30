На Левобережье Омска сбили детей во время прогулки возле жилых домов

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Вчера, 29 июля, около семи часов вечера в ГАИ сообщили о ДТП на улице Ватутина в Омске. Будучи за рулем «Тойоты Короллы», 31-летний омич сбил 12-летнего школьника прямо на парковке. Мальчик получил травмы, за ним приехала скорая помощь.
Еще один инцидент случился на Мельничной около 8 вечера. Там 34-летний омич наехал на 12-летнюю девочку, которая просто переходила улицу. Авария произошла в районе дома № 20 кор. 1. Школьницу с травмами доставили в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Отметим, что согласно п. 17.1 ПДД РФ движение пешеходов в жилой зоне (дворовой территории) разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части.
Ранее Город55 сообщал о похожем происшествии в Саргатке, где нетрезвая женщина сбила мальчика.