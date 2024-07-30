Молекулы воды обнаружены на поверхности Луны в полярных регионах

Ученые предположили, что этот минерал мог возникнуть при извержении лунного вулкана. По словам Шифэн, монтирования указывают на то, что лунные вулканические выбросы содержат большое количество воды. Исследования показали, что содержание воды в лунных вулканах соизмеримо с содержанием в самых сухих вулканах на Земле. Наличие воды на Луне важно для изучения эволюции спутника и использования его ресурсов. В 1970-х годах ученые полагали, что на Луне нет жидкой воды, так как в образцах грунта, привезенных миссиями «Аполлона», не было обнаружено водосодержащих минералов.