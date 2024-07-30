Молекулы воды обнаружены на поверхности Луны в полярных регионах

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Анализ данных, полученных через дистанционное зондирование, указал на присутствие молекул воды на поверхности Луны. Особенно высокая концентрация жидкости была обнаружена в полярных районах, известных как область тени. Тем не менее, вода не была найдена в образцах, привезенных на Землю исследователями, пишет sibdepo.ru.
Член группы исследователей Цзинь Шифэн пояснил, что из-за экстремальных условий на Луне, жидкая вода не может существовать, и раньше было непонятно, как могли существовать молекулы воды на спутнике. Эксперты из различных университетов Китая выяснили, что лунная вода находится в минерале ULM-1, который содержит шесть молекул воды на каждый кристалл. Обнаружено, что эта жидкость составляет 41% от общей массы образца.
Ученые предположили, что этот минерал мог возникнуть при извержении лунного вулкана. По словам Шифэн, монтирования указывают на то, что лунные вулканические выбросы содержат большое количество воды. Исследования показали, что содержание воды в лунных вулканах соизмеримо с содержанием в самых сухих вулканах на Земле. Наличие воды на Луне важно для изучения эволюции спутника и использования его ресурсов. В 1970-х годах ученые полагали, что на Луне нет жидкой воды, так как в образцах грунта, привезенных миссиями «Аполлона», не было обнаружено водосодержащих минералов.