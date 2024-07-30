Модульбанк запустил единый кабинет для контроля продаж на маркетплейсах

Видя перспективы этого рынка, российские банки предлагают разнообразные услуги для поддержки бизнеса на маркетплейсах: от кредитования и эквайринга до инкассации и страхования. Онлайн-банкинг, появившийся в России в конце прошлого века, сейчас активно используется около 70 миллионами человек. Крупные банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, развивают сервисы для предпринимателей на маркетплейсах, предлагая инструменты для управления финансами, аналитики продаж и интеграции с платформами.