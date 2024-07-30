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Модульбанк запустил единый кабинет для контроля продаж на маркетплейсах

Модульбанк запустил единый кабинет для контроля продаж на маркетплейсах

30 июля 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
В России нарастает конкуренция в сфере электронной коммерции, особенно на маркетплейсах, которые занимают около 84% торгового рынка. Причины их популярности заключаются в удобстве, экономии времени, широком ассортименте товаров и услуг, а также возможностях для расширения бизнеса.

Согласно исследованию Russian Field и Школы коммуникаций ВШЭ, 94% российских предпринимателей считают маркетплейсы наилучшим стартом для своего дела. Более половины опрошенных не планируют покидать эти площадки ни при каких обстоятельствах, пишет newsnn.ru.

Видя перспективы этого рынка, российские банки предлагают разнообразные услуги для поддержки бизнеса на маркетплейсах: от кредитования и эквайринга до инкассации и страхования. Онлайн-банкинг, появившийся в России в конце прошлого века, сейчас активно используется около 70 миллионами человек. Крупные банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, развивают сервисы для предпринимателей на маркетплейсах, предлагая инструменты для управления финансами, аналитики продаж и интеграции с платформами.

Недавно Модульбанк запустил единый кабинет для управления магазинами на Ozon и Wildberries, работающий по принципу одного окна. В функционал сервиса включены анализ финансовых показателей, создание и редактирование карточек товаров, установка цен, отслеживание заказов и складских остатков, ответы покупателям и обработка возвратов.

Светлана Годлина, член правления Модульбанка и руководитель направления «Маркетплейсы», отметила, что все необходимые инструменты и статистика будут доступны в личном кабинете банка. Ранее Модульбанк также представил Маркет Карту для работы с торговой выручкой с маркетплейсов.

В настоящее время Минпромторг разрабатывает новую версию законопроекта о работе интернет-магазинов в России, по которой маркетплейсы будут обязаны тщательнее проверять продавцов, чтобы гарантировать покупателям приобретение качественных товаров.

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