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Published Сегодня, 04:23

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«Заминировал» 37 регионов и Беларусь: в Омске осудили опасного преступника

30 июля 2024, 04:23
Фото: 1MI
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Молодого омича отправили в колонию за «минирование» 37 российских регионов

Омич «баловался» ложным сообщениями о минировании, обрекая спецслужбы на массовые проверки. Теперь ему предстоит провести почти 3 года в колонии.

Как рассказали в региональном следкоме, в Омске вынесли приговор молодому человеку, который поставил под угрозу безопасность тысяч людей. 20-летнего парня признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Омич с марта по май 2021 года использовал ноутбук и мобильный телефон для массовой рассылки фальшивых сообщений о взрывах. Более 200 раз он пытался ввести в заблуждение органы власти и объекты социальной инфраструктуры, затрагивая 37 регионов России и даже соседнюю Беларусь.

После каждого сообщения начинались масштабные проверки спецслужбами. В конце концов личность злоумышленника установили и назначили ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.

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#Происшествия#Омск#Суд#Колония#Россия#Новости#Осужденные#Минирование#Ложное минирование
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