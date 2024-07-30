«Заминировал» 37 регионов и Беларусь: в Омске осудили опасного преступника

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Как рассказали в региональном следкоме, в Омске вынесли приговор молодому человеку, который поставил под угрозу безопасность тысяч людей. 20-летнего парня признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Омич с марта по май 2021 года использовал ноутбук и мобильный телефон для массовой рассылки фальшивых сообщений о взрывах. Более 200 раз он пытался ввести в заблуждение органы власти и объекты социальной инфраструктуры, затрагивая 37 регионов России и даже соседнюю Беларусь.
После каждого сообщения начинались масштабные проверки спецслужбами. В конце концов личность злоумышленника установили и назначили ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы.