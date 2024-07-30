«Заминировал» 37 регионов и Беларусь: в Омске осудили опасного преступника

Омич с марта по май 2021 года использовал ноутбук и мобильный телефон для массовой рассылки фальшивых сообщений о взрывах. Более 200 раз он пытался ввести в заблуждение органы власти и объекты социальной инфраструктуры, затрагивая 37 регионов России и даже соседнюю Беларусь.