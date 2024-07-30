Благодаря «зонтичным» поручительствам КМСП бизнесу удалось привлечь почти 208 млрд

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Относительно первых шести месяцев 2023 года объем полученных средств удалось нарастить вдвое. Помимо этого, число получателей данной меры государственной поддержки побило очередной рекорд, передает ТАСС.
Согласно комментарию гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, число компаний, которые получили кредиты благодаря «зонтичным» поручительствам, выросло практически в три раза, достигнув 19 тысяч. КМСП обращает внимание на то, что особенно сейчас, в момент повышения ключевой ставки, такая мера поддержки дает предпринимателям возможность взять кредит на выгодных условиях. Аналитики КМСП подчеркивает, что примерно трети бизнесменам не выдали бы кредит без такого поручительства. Эффективность реализации данной инициативы для государства также достаточно очевидна — на 1 бюджетный рубль малый и средний бизнес способен привлечь средств на 240 рублей.
Самый внушительный объем средств за счет поручительств привлекли малые и средние предприятия следующих направлений деятельности: торговля (78,0 млрд рублей), обрабатывающая промышленность (41,5 млрд рублей), строительство (26,2 млрд рублей), транспортировка и хранение (16,7 млрд рублей), информация и связь (8,4 млрд рублей), научно-техническая деятельность (7,7 млрд рублей), агропромышленный комплекс (6,4 млрд рублей), а также гостиницы и заведения общественного питания (5,3 млрд рублей).
Две российские столицы опережают другие города по объему оформленных кредитных договоров с привлечением «зонтичных» поручительств (44,6 млрд руб. и 16,1 млрд руб.). Далее в этом топе располагается Подмосковье (10 млрд руб.), Свердловская (8,1 млрд руб.) и Ростовская области (7,4 млрд руб.), Краснодарский край (6,9 млрд руб.) и Воронежская область (6 млрд руб.).
«Зонтичные» поручительства КМСП покрывают до половины суммы банковского кредита и дают возможность предпринимателю воспользоваться такими заемными средствами даже при отсутствии необходимого залога. Инициатива существует с 2021 года, выступая частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».