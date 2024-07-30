Благодаря «зонтичным» поручительствам КМСП бизнесу удалось привлечь почти 208 млрд

Согласно комментарию гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, число компаний, которые получили кредиты благодаря «зонтичным» поручительствам, выросло практически в три раза, достигнув 19 тысяч. КМСП обращает внимание на то, что особенно сейчас, в момент повышения ключевой ставки, такая мера поддержки дает предпринимателям возможность взять кредит на выгодных условиях. Аналитики КМСП подчеркивает, что примерно трети бизнесменам не выдали бы кредит без такого поручительства. Эффективность реализации данной инициативы для государства также достаточно очевидна — на 1 бюджетный рубль малый и средний бизнес способен привлечь средств на 240 рублей.