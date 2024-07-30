Билеты от 9 тысяч. Названы самые бюджетные авиарейсы из Омска в другие города

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Аналитики «Яндекс Путешествий» проанализировали стоимость перелетов в обе стороны из омского аэропорта и составили рейтинг направлений, куда могут отправиться омичи в сентябре, не потратив много денег на перелет.
Так, в начале осени самыми дешевыми направлениями для путешествий из Омска по странам ближнего зарубежья будут Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а внутри России — Уфа, Екатеринбург и Москва.
Полный список направлений бюджетного внутреннего туризма выглядит так:
Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелетов из Омска стали следующие: