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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Билеты от 9 тысяч. Названы самые бюджетные авиарейсы из Омска в другие города

Билеты от 9 тысяч. Названы самые бюджетные авиарейсы из Омска в другие города

30 июля 2024, 14:02
Фото: 1MI
Аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг направлений, куда могут отправиться омичи в сентябре, не потратив много денег на перелет.

Аналитики «Яндекс Путешествий» проанализировали стоимость перелетов в обе стороны из омского аэропорта и составили рейтинг направлений, куда могут отправиться омичи в сентябре, не потратив много денег на перелет.

Так, в начале осени самыми дешевыми направлениями для путешествий из Омска по странам ближнего зарубежья будут Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а внутри России — Уфа, Екатеринбург и Москва.

Полный список направлений бюджетного внутреннего туризма выглядит так:

  1. Уфа — 9 150 рублей
  2. Екатеринбург — 9 950 рублей
  3. Москва — 12 800 рублей
  4. Казань — 13 800 рублей
  5. Санкт-Петербург — 16 400 рублей (с пересадками)
  6. Горно-Алтайск — 17 800 рублей (с пересадками)
  7. Махачкала — 18 700 рублей (с пересадками)
  8. Калининград — 21 400 рублей (с пересадками)
  9. Минеральные Воды — 22 700 рублей (с пересадками)
  10. Сочи — 28 100 рублей

Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелетов из Омска стали следующие:

  1. Омск — Астана, Казахстан — 13 100 рублей
  2. Омск — Наманган, Узбекистан — 21 700 рублей
  3. Алматы, Казахстан — 22 150 рублей (с пересадками)
  4. Усть-Каменогорск, Казахстан — 22 900 рублей (с пересадками)
  5. Ош, Кыргызстан — 23 900 рублей (с пересадками)
  6. Бишкек, Кыргызстан — 25 200 рублей (с пересадками)
  7. Ташкент, Узбекистан — 29 800 рублей (с пересадками)
  8. Баку, Азербайджан — 35 400 рублей (с пересадками)
  9. Душанбе, Таджикистан — 40 500 рублей
  10. Стамбул, Турция — 41 000 рублей
Эксперт рассказал, на чем турист может сэкономить во время путешествия
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#Анастасия Баянова#Туризм#Путешественник#Омск#Омская область#Внутренний туризм#Новости#Путешествие#Туристический маршрут
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