Без еды и воды. Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за жадность к омичам

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
Как рассказали в транспортной прокуратуре, в апреле 2024 года международный аэропорт Омск-Центральный имени Карбышева столкнулся с техническими проблемами, из-за которых рейс по маршруту Омск — Сургут задержался более чем на 7 часов.
Однако авиаперевозчик не посчитал нужным рассказать пассажирам, что они имеют право на бесплатные услуги во время ожидания и не обеспечил прохладительными напитками в установленный срок. Омичам пришлось провести долгие часы без элементарной воды, некоторые отправились покупать ее за собственные деньги. Как известно, в аэропортах пищевая продукция стоит значительно дороже, чем в обычных магазинах.
Гендиректору «Ютэйр» вынесли представление с требованием устранить нарушения законодательства, а за повторное оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям, «ЮТэйр» был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал о нескольких внеплановых посадках в омском аэропорту.