Без еды и воды. Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за жадность к омичам

Однако авиаперевозчик не посчитал нужным рассказать пассажирам, что они имеют право на бесплатные услуги во время ожидания и не обеспечил прохладительными напитками в установленный срок. Омичам пришлось провести долгие часы без элементарной воды, некоторые отправились покупать ее за собственные деньги. Как известно, в аэропортах пищевая продукция стоит значительно дороже, чем в обычных магазинах.