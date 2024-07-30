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Без еды и воды. Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за жадность к омичам

30 июля 2024, 02:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Авиакомпания «Ютэйр» заплатит 30 тысяч за жажду омичей

Перевозчик задержал свой рейс на несколько часов, однако пассажирам даже не предложили напитков. Из-за этого авиакомпании вынесли представление.

Как рассказали в транспортной прокуратуре, в апреле 2024 года международный аэропорт Омск-Центральный имени Карбышева столкнулся с техническими проблемами, из-за которых рейс по маршруту Омск — Сургут задержался более чем на 7 часов.

Однако авиаперевозчик не посчитал нужным рассказать пассажирам, что они имеют право на бесплатные услуги во время ожидания и не обеспечил прохладительными напитками в установленный срок. Омичам пришлось провести долгие часы без элементарной воды, некоторые отправились покупать ее за собственные деньги. Как известно, в аэропортах пищевая продукция стоит значительно дороже, чем в обычных магазинах.

Гендиректору «Ютэйр» вынесли представление с требованием устранить нарушения законодательства, а за повторное оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям, «ЮТэйр» был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Город55 рассказывал о нескольких внеплановых посадках в омском аэропорту.

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#Происшествия#Самолет#Омск#Аэропорт#Штраф#Новости#Авиакомпании#Рейс#Транспортная прокуратура
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