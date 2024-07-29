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Жительница Кузбасса хотела поработать курьером, но стала участницей преступной схемы

29 июля 2024, 16:50
В Кузбассе суд вынес решение по делу местной жительницы, которая является матерью несовершеннолетнего ребенка. Она устраивалась на работу курьеров, но в итоге взяла последние деньги у обманутой 86-летней женщины и передала их мошенникам.

По информации объединенного пресс-центра судов Кемеровской области, в феврале женщина получила предложение о работе курьера через приложение в мессенджере от незнакомца и согласилась. На следующий день она получила задание забрать деньги у пожилой женщины.

Ранее злоумышленник позвонил на домашний телефон 86-летней пенсионерки и сказал, что ее дочь и зять попали в беду. После этого мужчина утверждал, что уголовная ответственность родственников аннулируется, но она должна передать курьеру 1 000 000 рублей.

Пенсионерка согласилась передать 675 000 рублей и сообщила свой адрес для передачи денег. Далее подсудимая отправилась на такси к дому пожилой женщины, где получила 670 000 рублей. Сразу после этого она скрылась, причем украденные 600 000 рублей перечислила на счет неизвестного лица, а 70 000 рублей забрала себе, пишет sibdepo.ru.

После признания вины в суде женщину осудили по части 3 статьи 159 УК РФ на 1 год принудительных работ, при этом ей будут удерживать 5% от заработной платы в пользу государства каждый месяц. Поскольку не удалось установить получателя денег, которые перечислила подсудимая, ей придется вернуть все деньги самостоятельно.

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