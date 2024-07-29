Жительница Кузбасса хотела поработать курьером, но стала участницей преступной схемы

После признания вины в суде женщину осудили по части 3 статьи 159 УК РФ на 1 год принудительных работ, при этом ей будут удерживать 5% от заработной платы в пользу государства каждый месяц. Поскольку не удалось установить получателя денег, которые перечислила подсудимая, ей придется вернуть все деньги самостоятельно.