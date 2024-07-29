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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

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Вышел из дома и пропал. В Омской области ищут 71-летнего пенсионера

29 июля 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области разыскивают пожилого мужчину с голубыми глазами

Пенсионер вышел из дома и не вернулся, после этого обеспокоенные родные мужчины заявили о его пропаже.

Вчера, 28 июля, в деревне Водяное Исилькульского района Омской области вышел из дома 71-летний пенсионер. Домой мужчина не вернулся, поэтому близкие забили тревогу.

Поисками пропавшего занимается спасательный отряд «ЛизаАлерт». Сообщается, что мужчина был одет в светло-коричневую рубашку, зеленую в белую полоску футболку, темно-серые штаны и черные ботинки.

Приметы: рост 160 см, телосложение обычное, волосы седые с залысиной, глаза голубые.

Всех, кому известно что-либо о возможном местонахождении пенсионера, просят сообщать по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.

Напомним, на прошлой неделе четыре дня продолжались поиски 15-летней школьницы-москвички. Тело девочки нашли возле лодочной станции на Левобережье. Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели школьницы.

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#Общество#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Пропал человек#Поиск пропавших#Поиск#Пропал#Исилькульский район
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