Вонь и нечистоты. В Омске улицу Пригородную топит водой из канализации

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Как сообщили Городу55 жители Нефтяников, улицу Пригородную затопило водой из канализации. Из-за этого в микрорайоне стоит запах нечистот.
«Обращались в „Водоканал“ и мы, и жители Пригородной, 7 и Пригородной, 10. В общежитии ОмГУ вообще подвал утонул. В Роспотребнадзор обращались, что вонь, и бежит в Иртыш. К главе САО Финашину Сергею Васильевичу обращались. Обещал уточнить, но в администрации один ответ: дожди, не справляется канализация. Уже неделю толком дождей нет, а бежит реками», — сообщили местные жители.
Местная жительница Ольга сообщила, что на выходных возле дома на улице Пригородная, 5 чистили колодцы. Коммуникации продували и промывали.
Проблема со сточными водами существует уже три недели. В «Росводоканале» Городу55 ответили, что в курсе сложившейся ситуации. Местную канализационную насосную станцию полностью затопило из-за ливней.