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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

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Вонь и нечистоты. В Омске улицу Пригородную топит водой из канализации

29 июля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи рассказали, что улицу Пригородную затопило водой из канализации

В «Росводоканале» сообщили, что насосную станцию затопило из-за ливней.

Как сообщили Городу55 жители Нефтяников, улицу Пригородную затопило водой из канализации. Из-за этого в микрорайоне стоит запах нечистот.

«Обращались в „Водоканал“ и мы, и жители Пригородной, 7 и Пригородной, 10. В общежитии ОмГУ вообще подвал утонул. В Роспотребнадзор обращались, что вонь, и бежит в Иртыш. К главе САО Финашину Сергею Васильевичу обращались. Обещал уточнить, но в администрации один ответ: дожди, не справляется канализация. Уже неделю толком дождей нет, а бежит реками», — сообщили местные жители.

Местная жительница Ольга сообщила, что на выходных возле дома на улице Пригородная, 5 чистили колодцы. Коммуникации продували и промывали.

Проблема со сточными водами существует уже три недели. В «Росводоканале» Городу55 ответили, что в курсе сложившейся ситуации. Местную канализационную насосную станцию полностью затопило из-за ливней.

Дворы омских многоэтажек на Пригородной две недели топит канализационными водами
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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Роспотребнадзор#Строительство#Водоканал#Иртыш#ОмГУ#Вонь#Проблемы с канализацией
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