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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Иллюстрация

В Октябрьском округе Омска на весь день отключат воду: публикуем адреса

29 июля 2024, 04:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Десятки зданий в Октябрьском округе Омска на весь день останутся без воды

Жителям придется запастись водой заранее, также для удобства будет предусмотрена машина с питьевой водой. Работы по ремонту сетей будут выполняться с утра до позднего вечера.

Завтра, 30 июля с 10:00 до 20:00 отключат воду в ряде жилых домов в Октябрьском округе Омска. Как сообщает омский водоканал, специалисты проведут работы по замене запорной арматуры на водопроводе.

Из-за этого временные неудобства коснутся работников административных зданий и жителей жилых домов по адресам:

  • ул. Ермака, 35;
  • ул. Бульварная, 11А, 13Б, 15А;
  • ул. Куйбышева, 144 к.1, 152;
  • ул. 3-я Линия, 166.
  • ул. Ермака, 35;
  • ул. Бульварная, 11А, 13Б, 15А;
  • ул. Куйбышева, 144 к.1, 152;
  • ул. 3-я Линия, 166.

С 10 утра и до вечера можно будет бесплатно получить питьевую воду. Машина будет установлена по адресу: улица Бульварная, 11.

Город55 также сообщал об отключении света в жилых домах на Телевизионке. Причиной этого стало технологическое нарушение и вывод кабельной линии в ремонт.

В Омске целый микрорайон остался без света
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#Общество#Омск#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Отключение
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