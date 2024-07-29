В Октябрьском округе Омска на весь день отключат воду: публикуем адреса

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Завтра, 30 июля с 10:00 до 20:00 отключат воду в ряде жилых домов в Октябрьском округе Омска. Как сообщает омский водоканал, специалисты проведут работы по замене запорной арматуры на водопроводе.
Из-за этого временные неудобства коснутся работников административных зданий и жителей жилых домов по адресам:
С 10 утра и до вечера можно будет бесплатно получить питьевую воду. Машина будет установлена по адресу: улица Бульварная, 11.
Город55 также сообщал об отключении света в жилых домах на Телевизионке. Причиной этого стало технологическое нарушение и вывод кабельной линии в ремонт.