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В Омской области произошло два пожара из-за неосторожного обращения с огнем

В Омской области произошло два пожара из-за неосторожного обращения с огнем

29 июля 2024, 12:00
Фото: 1MI
В региональном МЧС рассказали, что на прошлой неделе в Омкой области произошло два пожара из-за неосторожного обращения с огнем. К счастью, обошлось без пострадавших.

За прошедшую неделю главной причиной пожаров в Омской области стало неосторожное обращение с огнем. Один из них произошел в Муромцевском районе, там загорелись два рядом стоящих дома. На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС, им удалось ликвидировать возгорание за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.

Второй пожар случился в Исилькульском районе. Пламя охватило пристройку и быстро перекинулось на крышу частного дома. К моменту прибытия первой пожарной машины, внутри дома было плотное задымление, хозяин смог выбраться из здания благодаря соседям, которые разбудили его.

«Предварительно, причиной возгорания мог стать неисправный термопот на веранде. Из сети электроприбор выключать на ночь не стали и короткое замыкание могло спровоцировать пожар», — рассказали в МЧС.

Напомним, что на прошлой неделе пожар произошел в гостинице, расположенной в деревне Окунево.

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