В Омской области произошло два пожара из-за неосторожного обращения с огнем

За прошедшую неделю главной причиной пожаров в Омской области стало неосторожное обращение с огнем. Один из них произошел в Муромцевском районе, там загорелись два рядом стоящих дома. На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС, им удалось ликвидировать возгорание за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.