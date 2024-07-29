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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:22

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В Омской области на ямочный ремонт затопленных дорог потратят 127 млн рублей

29 июля 2024, 09:17
Фото: 1MI
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Работы необходимо закончить до 20 ноября.

В Усть-Ишимском районе Омской области на аварийный ремонт дорог после подтопления потратят почти 127 млн рублей. Управление дорожного хозяйства региона 18 июля заключило контракт с госпредприятием «Тевризское ДРСУ».

Источником финансирования работ указан областной бюджет. Ремонт необходимо закончить до 20 ноября нынешнего года. На работы предусмотрена гарантия до 6 лет.

Подрядчику предстоит провести выборочный ремонт на 13 участках дорог.

Ранее Город55 сообщал, что на проект по ремонту объектов ЖКХ, пострадавших от паводка, в Усть-Ишимском и Муромцевском районе выделят больше 16 млн рублей. Деньги должны поступить из резервного фонда регионального правительства.

На проект по восстановлению затопленных объектов ЖКХ в Омской области выделят 16 млн
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#Евгений Игишев#Транспорт#ЖКХ#Омская область#Ремонт дорог#Финансирование#Бюджет#Паводок#Подрядчик#Подтопление#Резервный фонд#Гарантия
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