В Омской области на ямочный ремонт затопленных дорог потратят 127 млн рублей

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Усть-Ишимском районе Омской области на аварийный ремонт дорог после подтопления потратят почти 127 млн рублей. Управление дорожного хозяйства региона 18 июля заключило контракт с госпредприятием «Тевризское ДРСУ».
Источником финансирования работ указан областной бюджет. Ремонт необходимо закончить до 20 ноября нынешнего года. На работы предусмотрена гарантия до 6 лет.
Подрядчику предстоит провести выборочный ремонт на 13 участках дорог.
Ранее Город55 сообщал, что на проект по ремонту объектов ЖКХ, пострадавших от паводка, в Усть-Ишимском и Муромцевском районе выделят больше 16 млн рублей. Деньги должны поступить из резервного фонда регионального правительства.