В Омске на Левобережье построят еще одну жилую «высотку»

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В Омске на Заречном бульваре построят очередной жилой дом. Как стало известно Городу55, проект строительства уже прошел экспертизу. Документы готовило ООО «Первый проектный», в роли экспертной организации выступило ООО «Архстройэксперт». Здание будет возведено на земельном участке с кадастровым номером 55:36:110101:2114, находящемся в частной собственности. Кадастровая стоимость земли — 22 млн рублей.
Строительством займется компания «Специализированный застройщик „МОД“», директором и единственным бенефициаром которого является омичка Юлия Дмитриенко. Этой же предпринимательнице принадлежат фирмы «Гедонист» (специализация — розничная торговля алкоголем) и «Елма» (ресторанный бизнес).
Стоит отметить, что новый жилой дом появится на последнем свободном участке земли в этой части Левобережья: вокруг него расположены школа, детский сад и другие многоквартирные дома. В новом здании будет не меньше 11 этажей.