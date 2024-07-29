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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Омске одобрили строительство очередного жилого дома.

В Омске на Левобережье построят еще одну жилую «высотку»

29 июля 2024, 04:43
Фото: 1MI

В Омске одобрили строительство очередного жилого дома.

Проект уже прошел экспертизу.

В Омске на Заречном бульваре построят очередной жилой дом. Как стало известно Городу55, проект строительства уже прошел экспертизу. Документы готовило ООО «Первый проектный», в роли экспертной организации выступило ООО «Архстройэксперт». Здание будет возведено на земельном участке с кадастровым номером 55:36:110101:2114, находящемся в частной собственности. Кадастровая стоимость земли — 22 млн рублей.

Фото: rosreestr.ru

Строительством займется компания «Специализированный застройщик „МОД“», директором и единственным бенефициаром которого является омичка Юлия Дмитриенко. Этой же предпринимательнице принадлежат фирмы «Гедонист» (специализация — розничная торговля алкоголем) и «Елма» (ресторанный бизнес).

Стоит отметить, что новый жилой дом появится на последнем свободном участке земли в этой части Левобережья: вокруг него расположены школа, детский сад и другие многоквартирные дома. В новом здании будет не меньше 11 этажей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Экспертиза
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