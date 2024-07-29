В Кемерово пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как пишет sibdepo.ru, произошло возгорание фасада жилого дома с несколькими квартирами. Спасатели вывели из здания 24 проживающих, включая троих детей. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На тушение пламени было направлено 24 специалиста и 6 единиц специализированной техники.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил безопасности при проведении электро-газосварочных работ.