В Кемерово пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

Как пишет sibdepo.ru, произошло возгорание фасада жилого дома с несколькими квартирами. Спасатели вывели из здания 24 проживающих, включая троих детей. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На тушение пламени было направлено 24 специалиста и 6 единиц специализированной техники.