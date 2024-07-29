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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В Кемерово пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

29 июля 2024, 13:55
В городе Кемерово сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном доме и спасли людей. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как пишет sibdepo.ru, произошло возгорание фасада жилого дома с несколькими квартирами. Спасатели вывели из здания 24 проживающих, включая троих детей. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. На тушение пламени было направлено 24 специалиста и 6 единиц специализированной техники.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил безопасности при проведении электро-газосварочных работ.

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