Туристический обман: ловушки при выборе глэмпинга

Пара с друзьями приняла решение насладиться отдыхом и выбрали для этого глэмпинг в деревне Ильичевский. Организаторы заверили, что гостям будут предоставлены услуги отдыха с завтраками, подогреваемый бассейн и парная. За аренду домика пришлось отдать 18 тысяч рублей. Группа полностью оплатила стоимость отдыха, так как собиралась приехать уже на следующий день, а в других местах не было свободных мест. После того, как они приобрели продукты, прибыли в поселок и оказались перед шлагбаумом, никто из администраторов не отвечал на звонки и сообщения. Позже туристы из Татарстана осознали, что столкнулись с аферистами. Мошенники создали аккаунт, используя фотографии глэмпинга из Уфы, а общались через Telegram.