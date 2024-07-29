gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Туристический обман: ловушки при выборе глэмпинга

29 июля 2024, 08:22
Пользователи соцсетей рассказали о схемах мошенничества при бронировании жилья.

Семья из Республики Татарстан планировала провести время в комфортабельном лагере Village в Набережных Челнах, однако выяснилось, что за аккаунтом в социальных сетях скрывались мошенники. Молодая женщина в своем видеоролике поделилась информацией о том, что такая схема встречается по всей стране. Подобные профили существуют в столице, Сочи, Ульяновске, Волгограде и других городах России, пишет sibdepo.ru.

Пара с друзьями приняла решение насладиться отдыхом и выбрали для этого глэмпинг в деревне Ильичевский. Организаторы заверили, что гостям будут предоставлены услуги отдыха с завтраками, подогреваемый бассейн и парная. За аренду домика пришлось отдать 18 тысяч рублей. Группа полностью оплатила стоимость отдыха, так как собиралась приехать уже на следующий день, а в других местах не было свободных мест. После того, как они приобрели продукты, прибыли в поселок и оказались перед шлагбаумом, никто из администраторов не отвечал на звонки и сообщения. Позже туристы из Татарстана осознали, что столкнулись с аферистами. Мошенники создали аккаунт, используя фотографии глэмпинга из Уфы, а общались через Telegram.

Подпишитесь
Мечети, красивые улочки и толпы туристов. Сколько стоит съездить в Казань из Омска
Сегодня, 03:00
Травма Ткачева: омский «Авангард» потеряет самого дорогого нападающего на полгода
Сегодня, 03:36
42 часа с головной болью. Омскую область накроет мощнейшая магнитная буря
Сегодня, 08:08
Вонь и нечистоты. В Омске улицу Пригородную топит водой из канализации
Сегодня, 09:52
Дело омского экс-министра рассмотрит судья, который оштрафовал Google на 28 млрд
Сегодня, 06:07
Безопасность — гарантия, а не привилегия. Как новый ЖК «Пушкино» обеспечит комфортом
Сегодня, 08:08