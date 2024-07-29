Травма Ткачева: омский «Авангард» потеряет самого дорогого нападающего на полгода

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Стало известно, что нападающий хоккейного клуба «Авангард» Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной разминки, что потребует длительного восстановления. Врачи прогнозируют, что на реабилитацию уйдет около шести месяцев.
Получается, что новый сезон команде придется начинать без одного из своих ключевых игроков. Если восстановление пройдет хорошо, то Ткачев вернется к играм только к плей-офф.
«Терять лидера команды накануне старта сезона, конечно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет, она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации — часть профессионального спорта, и задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение. Оптимальное для команды. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером, впереди много работы», — сообщил генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.
Напомним, что контракт Ткачева с омским клубом действует до 31 мая 2029 года, и за пять лет в «Авангарде» хоккеист должен заработать более 600 миллионов рублей.