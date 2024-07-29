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Updated Сегодня, 07:27

Иллюстрация

«Стучит по стенам и долбит по батареям»: омичка пошла в суд из-за шумного соседа

29 июля 2024, 07:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка отсудила у назойливого соседа 25 тысяч рублей за постоянный шум

По ее словам, мужчина каждый день стучал по батареям, стенам и полу. Мотивы его поведения остаются неизвестными.

В Омске жительница дома на улице Дианова обратилась в Кировский суд из-за соседа снизу. Женщина требовала с него компенсацию за моральный вред из-за постоянных нарушений тишины и покоя.

В своем иске пенсионерка сообщила, что сосед с нижнего этажа длительное время мешал ей, стуча по стенам, полу и батареям. Эти звуки продолжались часами, с короткими перерывами, в любое время суток. Женщина несколько раз обращалась в правоохранительные органы.

В ходе судебного разбирательства истец подтвердила свои требования. Ответчик же не признал их, утверждая, что не нарушал режим тишины.

Изучив доказательства, суд установил, что в 2022–2023 годах истец и старшая по дому уже не раз сообщали о подобном поведении ответчика. Ему вынесли предупреждение за административное нарушение. Слова женщины подтвердили и свидетели, и соседи.

Теперь дебоширу придется заплатить за свое поведение 25 тысяч рублей.

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#Общество#Омск#Нарушения#Суд#Жалобы#Многоквартирный дом#Новости#Соседи#Шум#Закон о тишине
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