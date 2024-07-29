«Стучит по стенам и долбит по батареям»: омичка пошла в суд из-за шумного соседа

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омске жительница дома на улице Дианова обратилась в Кировский суд из-за соседа снизу. Женщина требовала с него компенсацию за моральный вред из-за постоянных нарушений тишины и покоя.
В своем иске пенсионерка сообщила, что сосед с нижнего этажа длительное время мешал ей, стуча по стенам, полу и батареям. Эти звуки продолжались часами, с короткими перерывами, в любое время суток. Женщина несколько раз обращалась в правоохранительные органы.
В ходе судебного разбирательства истец подтвердила свои требования. Ответчик же не признал их, утверждая, что не нарушал режим тишины.
Изучив доказательства, суд установил, что в 2022–2023 годах истец и старшая по дому уже не раз сообщали о подобном поведении ответчика. Ему вынесли предупреждение за административное нарушение. Слова женщины подтвердили и свидетели, и соседи.
Теперь дебоширу придется заплатить за свое поведение 25 тысяч рублей.