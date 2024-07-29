«Стучит по стенам и долбит по батареям»: омичка пошла в суд из-за шумного соседа

В своем иске пенсионерка сообщила, что сосед с нижнего этажа длительное время мешал ей, стуча по стенам, полу и батареям. Эти звуки продолжались часами, с короткими перерывами, в любое время суток. Женщина несколько раз обращалась в правоохранительные органы.