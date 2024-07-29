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Со второго раза. Сын омского экс-министра выкупит заброшенный ДК имени Козицкого

Со второго раза. Сын омского экс-министра выкупит заброшенный ДК имени Козицкого

29 июля 2024, 12:44
Фото: ГИС Торги
Предприниматель Алексей Триппель стал победителем аукциона по продаже заброшенного дворца культуры на улице Рабиновича, итоговая цена объекта составила 80 млн рублей.

Сегодня определился победитель аукциона по продаже заброшенного дворца культуры имени Козицкого на улице Рабиновича. Здание досталось предпринимателю Алексею Триппелю, он заплатит за покупку 80 376 000 рублей.

Алексей Триппель — сын бывшего министра экономики Омской области Александра Триппеля. Он является совладельцем сразу нескольких компаний — «Планета-центр», «Русшина-Инвест», «Меркурий», «Омское специальное конструкторское бюро приборов» и «Русшина».

Напомним, что бизнесмен хотел приобрести заброшенный ДК еще в июне, когда проводится первый аукцион, но тогда его не допустили до участия из-за отсутствия согласия на обработку персональных данных и описи документов.

Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аукцион#Торги#Предприниматель#Электронные аукционы#Новости#ДК#Аукционы#Дворец культуры
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