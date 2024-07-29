Со второго раза. Сын омского экс-министра выкупит заброшенный ДК имени Козицкого

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Сегодня определился победитель аукциона по продаже заброшенного дворца культуры имени Козицкого на улице Рабиновича. Здание досталось предпринимателю Алексею Триппелю, он заплатит за покупку 80 376 000 рублей.
Алексей Триппель — сын бывшего министра экономики Омской области Александра Триппеля. Он является совладельцем сразу нескольких компаний — «Планета-центр», «Русшина-Инвест», «Меркурий», «Омское специальное конструкторское бюро приборов» и «Русшина».
Напомним, что бизнесмен хотел приобрести заброшенный ДК еще в июне, когда проводится первый аукцион, но тогда его не допустили до участия из-за отсутствия согласия на обработку персональных данных и описи документов.